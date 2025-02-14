Боснийские сербы проигнорировали запреты Сараево и украсили свою столицу символикой Сербии

В этом году Республика Сербская Боснии и Герцеговины будет впервые отмечать День государственности в один день с Сербией на православный праздник Сретение. По такому случаю в РС прибыл президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской Милорад Додик лично прибыл встретить президента Сербии Александра Вучича. Также в энтитет боснийских сербов прибыла и правительственная делегация Сербии вместе с уходящим премьер-министром Милошем Вучевичем, который был вынужден на фоне начавшихся в стране массовых протестов подать в отставку – её встречал премьер-министр РС Радован Вишкович.

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В честь прибытия гостей правительственная Палата Республики в Баня-Луке была украшена светопроекциями символики РС и Сербии, вопреки решению Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Напомним, что ранее по ходатайству бошнякского члена Президиума страны Дениса Бечировича, Конституционный суд БиГ отменил закон Республики Сербской «О флаге, гербе и гимне», позволяющий на территории энтитета и в его учреждений размещать символику Республики Сербия. Однако в РС не признают сам боснийский Конституционный суд, поскольку сербские судьи не участвуют в его работе, протестуя против нахождения в нём делегированных туда Западом иностранцев – ранее при вынесении решений те, традиционно вставали на сторону бошнякских судей, помогая тем проводить решения в интересах их общины, нередко откровенно сербофобские.

«Мы никогда не стеснялись протягивать руку помощи соплеменникам. Мы всегда говорим о соблюдении Дейтонского соглашения и сохранении государственности Боснии и Герцеговины и Республики Сербской в её составе. Но принцип территориальной ценности важен (Западу – ред.) только тогда, когда речь идет только о них (бошняках и БиГ – ред.), когда же разговор идет о нас, то может быть и так, и так. Что бы вы ни делали, недостаточно склонить голову, нужно встать на колени и страдать последующие 100 лет. Они никогда не проявляли уважения к сербским жертвам, а мы всегда говорили об их жертвах, потому что человек есть человек, независимо от того, какую религию он исповедует», – заявил сербский президент, выступая на торжественной церемонии в Баня-Луке.

Он отметил, что его беспокоит идущий в Сараево процесс против президента Республики Сербской Милорада Додика, где может быть принято «плохое решение». И заверил, что Белград никогда не отвернётся от Республики Сербской и ее народа.

В православный праздник Сретения Господня – 15 февраля, в 1804 году началось Первое сербское восстание против османов. В честь этой даты Сербия отмечает День сербской государственности и День войска Сербии.