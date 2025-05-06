Боснийские сербы возбудили дела против сотрудников боснийских спецслужб, пытавшихся арестовать их президента

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Полицейское управление Восточного Сараево подало в Прокуратуру Республики Сербской уголовное дело в отношении семи сотрудников боснийского Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины SIPA.

Ранее эти люди прибыли в Восточное Сараево с целью арестовать президента РС Милорада Додика, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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МВД РС подозревает сотрудников SIPA в совершении уголовных преступлений, связанных с попыткой незаконного лишения свободы, и покушением на злоупотребление служебным положением или властью.

Напомним, что в конце апреля этого года те прибыли к Административному центру правительства Республики Сербской в ​​Восточном Сараево, намереваясь выполнить постановление о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, который ранее был выдан Судом Боснии и Герцеговины – этот институт в РС считают неконституционным.

Тогда навстречу представителям SIPA (боснийский аналог американской ФБР, то есть Следственный комитет, но имеющий возможность осуществлять оперативно-розыскную деятельность) вышли сотрудники МВД Республики Сербской, которые сказали гостям, что этот ордер главе энтитета вручен быть не может, и его вообще следует отозвать. После чего непрошенные гости убрались восвояси.

Суд БиГ приговорил президента боснийских сербов к году лишения свободы и шести годам запрета занимать официальные должности в связи с игнорированием решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта.

При этом руководство РС проигнорировало как решения суда, так и прокуратуры, выписавших ордера на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя.