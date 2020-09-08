Боснийские власти используют мигрантов, чтобы выдавить сербов

08.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Мигрантский кризис, разразившийся в мусульмано-хорватском энтитете (Федерации) Боснии и Герцеговины, больнее всего ударил по сербам-репатриантам, изгнанным в свое время бошнякскими боевиками и желающим вернуться на родную землю.

Председатель Союза сербов в регионах Миодраг Линта и председатель Комитета по защите прав сербов в ФБиГ Джордже Раданович призвали власти Сараево и кантонов прекратить заселять мигрантов в сербские деревни.

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«Они натравливают мигрантов на сербских репатриантов, чтобы отнять их имущество и этнически очистить границу энтитета, в то время как международное сообщество молчит об этом, но они не стали бы молчать, если бы сербы подобным образом поступили с бошнякскими репатриантами, – рассказал Раданович. – Полиция Уна-Санского кантона отправляет мигрантов в сербские деревни, называя ничьей землей сербские территории вдоль границы энтитета, теперь их там уже почти три тысячи человек, и они представляют угрозу для здоровья и безопасности детей, женщин и пожилых людей, которые и так трудно выживать без поддержки федеральных властей любого уровня».

Джордже Раданович.

По словам Миодрага Линты ситуация заметно ухудшилась после того, как в апреле власти Бихача создали лагерь для мигрантов в сербской деревне Липа, в 30 км от города, где содержатся более 1 тысячи 500 мигрантов. В Босанском Петровце и Грахово приезжие вторгаются в дома и нападают на репатриантов, а полиция ничего не делает, чтобы защитить сербов и их имущество. Так же под аналогичной угрозой находятся общины Санки Мост, Босански Круп и Дрвар.

Миодраг Линта.

«Единственным правом решения для сербских возвращающихся в указанных муниципалитетах является закрытие мигрантского Центра в Липе, обеспечение контроля за перемещением мигрантов, чтобы полиция защищала сербов и их имущество и чтобы власть в Сараево начала работать над возвращением мигрантов туда, откуда они пришли», – убежден Линта.