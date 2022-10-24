Боснийский ЦИК пока не признает победу Додика на выборах президента

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины (БиГ) объявила окончательные итоги всеобщих выборов в этой стране, кроме результатов выборов президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно избирательному законодательству Боснии и Герцеговины, окончательные итоги выборов должны быть объявлены на протяжении 20 дней после голосования, которое состоялось 2 октября 2022 года.

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Однако, вопреки этому, ЦИК БиГ объявил только результаты выборов в Президиум БиГ, Палату представителей парламента БиГ, Народную Скупщину (парламент) РС и парламент мусульмано-хорватской федерации (второй энтитет БиГ).

Бюллетени на выборах президента РС по требованию прозападной оппозиции пересчитывают с 12 октября, и когда завершится этот процесс – неизвестно.

«Результаты выборов президента Республики Сербской будут определены, когда будут выполнены условия, указанные в решении ЦИК. Главный счётный центр ещё не завершил свою деятельность», – заявил председатель комиссии Суад Арнаутович.

При этом уже объявленные итоги выборов свидетельствуют о сокрушительной победе партии Союз независимых социал-демократов (СНСД), лидер которой, Милорад Додик, получил большинство голосов на выборах президента Республики Сербской согласно предварительным результатам. Так, кандидат от СНСД Желька Цвиянович победила на выборах члена Президиума БиГ от сербского народа, набрав 51,65% голосов.

На выборах Народной Скупщины РС партия Милорада Додика получила 34,63% голосов (больше, чем все оппозиционные партии, вместе взятые), а на выборах депутатов Палаты представителей парламента БиГ – 41,15%, или 255 515 голосов. Для сравнения: самая влиятельная мусульманская политическая сила, Партия демократического действия, на выборах депутатов Палаты представителей парламента БиГ на территории мусульмано-хорватской федерации получила 243 413 голосов.

При этом в СНСД заявили, что до объявления окончательных результатов выборов президента Республики Сербской эта партия не будет участвовать в формировании правительства БиГ, что является ключевым требованием Европейского Союза.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик и его партия, Союз независимых социал-демократов, победили на выборах в Республике Сербской.