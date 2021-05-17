Боснийский эксперт прогнозирует новые отзывы признания Косово в связи с палестино-израильским конфликтом

17.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Политический аналитик и эксперт в области исламизма Джевад Галияшевич считает, что признание Косово стало большой стратегической ошибкой Израиля.

Об этом эксперт рассказал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание Косово – это большая ошибка израильской политики, которая лишает их аргументов, когда речь идет о столкновении Израиля с террористической организацией Хамас, – убежден Галияшевич. – Возникает вопрос, почему Израиль признал квазигосударство Косово, созданное террористической организацией албанцев, основные черты которой – преступность, терроризм и торговля наркотиками.

Этот провальный проект Европейского Союза и НАТО никогда не получит поддержки, потому что нет албанского национального самосознания, способного и готового построить государство на этой территории. Косово – сербское во всех его чертах, топонимах на протяжении всей истории, в религиозных и культурных памятниках».

Эксперт считает, что сербский народ не может не отреагировать на признание Косово Израилем, что отсылает к временам бомбардировок НАТО Союзной Югославии, когда «еврейская дипломатия во главе с Мадлен Олбрайт поддерживала разрушение государственного единства Сербии и Черногории и отделение Косово».

«Кроме того, Косово никогда не сможет стать государством, пока оно не будет признано Сербией, что никогда не произойдет, и Сербия всегда будет пользоваться поддержкой России в этом вопросе из-за ее геостратегических целей», – убежден Галияшевич.

Эксперт считает, что Палестине не стоит ждать поддержки от арабских стран, но серьезно выступить в этой связи могут Турция и Иран, отреагировав на произральскую позицию Косово.

«Арабские режимы беспринципны, коррумпированы, отделены от веры и сочувствия. Отсутствие арабской политики, проводимой необразованными и коррумпированными мусульманами, обращенными в себя, отражается в непоследовательности в отношении последнего конфликта в Иерусалиме и Косово.

После открытия посольства Косово в Иерусалиме мы увидели реакцию Турции и палестинского самоуправления. Проблемы Балкан не слишком важны для Саудовской Аравии, и я не ожидаю, что когда дело доходит до них, признание Косово будет отозвано саудитами.

С другой стороны, Иран никогда не признавал Косово, и еще неизвестно, какое влияние окажут Турция и Иран как ведущие исламские страны, когда дело дойдет до дальнейших отказов от признания Косово. Отсутствие морали и автономной политики мусульманских стран заметно и в этом вопросе, и еще неизвестно, какой прогресс будет достигнут под влиянием ведущих исламских стран.

Мы также должны помнить тот факт, что Косово является очагом преступности в Европе, созданным терроризмом, торговлей органами при участии руководства края. Все маршруты наркотиков, ведущие в ЕС, выходят с территории Косово, и именно по этим причинам мы сейчас наблюдаем определенное затишье в Европе, которая больше настаивает не на независимости Косово, а на достижении всеобъемлющего соглашения с Сербией», – отметил эксперт.