Боснийский министр обороны страстно просил прощения у США за встречу с иранским атташе

Алексей Топоров.  
09.06.2025 21:58
  (Мск) , Сараево
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Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Конфликт, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США


Министр обороны Боснии и Герцеговины бошняк Зукан Хелез усердно извинялся перед руководством США за «неверное толкование содержания встречи» с военным атташе Ирана бригадным генералом Махмудом Мохагехом Пуром в Сараево.

Сделал он это поспешил после того, как Вашингтон пригрозил ему санкциями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Боснии и Герцеговины бошняк Зукан Хелез усердно извинялся перед руководством США за...

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Хелез заявил, что  в ходе встречи представитель Ирана предложил ему наладить двустороннее оборонное сотрудничество и обмен визитами на высоком уровне, на что он «ответил решительным отказом».

«Я полностью понимаю эту реакцию посольства США в БиГ, а также интерес нашей общественности, и в этой связи я выражаю сожаление и извинения нашим стратегическим партнерам за то, как содержание встречи было донесено до общественности. С другой стороны, я рассматриваю реакцию США, как благонамеренный и дружественный акт…

Я считаю это подтверждением их искренности, открытости и поддержки приверженности БиГ её евроатлантическому пути. Министерство обороны БиГ по-прежнему твердо привержено стратегическому партнерству с США и нашему евроатлантическому пути, и мы не предпримем никаких шагов, которые поставили бы эти обязательства под сомнение», – оправдывался боснийский министр обороны.

Администрация США объявила о возможности введения санкций в отношении министра обороны в Совете министров Зукана Хелеза и наказания БиГ путем приостановки всех программ военного сотрудничества, если заявления, сделанные на недавней встрече Зукана Хелеза с Махмудом Мохагегом Пуром, будут реализованы.

«Любая форма сотрудничества с Ираном, включая поставки военной техники или любую форму поддержки иранских военных структур, – будет считаться серьезной угрозой, которая ставит под угрозу не только безопасность Боснии и Герцеговины, но и международные отношения, и может привести к введению санкций и утрате всех привилегий, которые Босния и Герцеговина в настоящее время имеет в рамках сотрудничества с США», – говорится в американской ноте.

Министр обороны Зукан Хелез известен своим скандальным поведением и громкими высказываниями, особенно в адрес Республики Сербской. В частности, реагируя на кризис между Сараево и Баня-Лукой, он пригрозил закупить истребители в Турции, чтобы они «работали по целям внутри Боснии».

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