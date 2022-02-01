Боснийский посол в Москве: «Россия никому не угрожает и не переходит красную линию»

01.02.2022  15:53 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Политика, Россия


Посол Боснии и Герцеговины в России, серб Желько Самарджия отметил, что на фоне жесткого политического кризиса в стране, только Россия и Венгрия остаются друзьями Республики Сербской.

Об этом дипломат заявил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол Боснии и Герцеговины в России, серб Желько Самарджия отметил, что на фоне жесткого...

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Самарджия отметил, что поддержка Москвой и Будапештом Баня-Луки крайне важна «в контексте последних событий».

«Вы видите давление на Сербию и Россию со стороны Запада, – отметил посол. – Российские официальные лица уже давно повторяют, что они за абсолютное соблюдение Дейтонского мирного соглашения и согласия между тремя народами в БиГ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что санкции ничего не решают и ситуация должна быть оставлена на усмотрение трех равноправных народов БиГ. Россия нигде не перешла красную черту».

При этом, по мнению Смарджия, Запад в отличие от России ведет себя совершенно по другому, что видно на примере Украины.

«Посмотрите на возможные санкции, как составляется план санкций. Все гипотетически. Они словно говорят: «Мы тебя наказываем за то, что ты можешь попробовать сделать вот это». Никто с российской стороны никогда не призывал к подготовке к возможному нападению на Украину. Просто Россия никому не позволит поставить под угрозу свои интересы. Москва никому не угрожает, и российские официальные лица продолжают это повторять. Даже украинские официальные лица предостерегают Запад от паники и истерии», – заметил дипломат.

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