Боснийский суд оправдал главаря боевиков, отдавшего приказ стрелять по сербским детям

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Апелляционный совет Суда Боснии и Герцеговины в Сараево оправдал экс-командира Четвертого корпуса Армии БиГ Рамиза Дрековича, обвинявшегося в военных преступлениях.

Дрековича судили за то, что тот в 1995 году отдал приказ об артиллерийском обстреле мирного сербского села Калиновик, в результате чего были убиты и ранены школьники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Апелляционный совет Суда Боснии и Герцеговины снял с Рамиза Дрековича обвинение в военных преступлениях. По данным Прокуратуры БиГ, весной 1995 года Дрекович отдал приказ артиллерии исламистов с территории контролируемого ими муниципалитета Коньиц в течение нескольких дней вести беспорядочный обстрел села Калиновик, населенного сербами.

В ходе огневых ударов была убита четырнадцатилетняя Станислава Копривица, пятеро ее сверстников, и несколько взрослых получили тяжелые и легкие ранения, селу был причинен большой материальный ущерб. В своем заключительном слове прокурор Владимир Симович отметил, что прокуратура «доказала, что все лица, убитые и раненые в результате обстрелов, были гражданскими лицами и детьми, вернувшимися из школы, которые не участвовали в вооруженном конфликте».

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович отреагировала на приговор, заявив что Суд Боснии и Герцеговины – это «антисербская инквизиция и прачечная, занимающаяся отмыванием биографий бывших бошнякских полевых командиров».

«Это позор. Еще одно преступление без наказания, еще одно оскорбление жертв и их семей», – отметила Цвиянович.