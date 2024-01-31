Боснийских сербов, возвращающихся в свои дома, избивают и похищают

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Глава МВД Боснии и Герцеговины серб Ненад Нешич обратился к МВД Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ кантона Тузла защитить сербских репатриантов.

Также он велел оперативно найти человека, напавшего на 89-летнюю Радмилу Симич из поселения Тумара.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в одном из двух энтитетов Боснии и Герцеговины – Федерации БиГ, участились случаи нападений на сербских репатриантов, пытающихся спустя тридцать лет после окончания гражданской войны вернуться в родные дома.

«Это второе нападение на Симич, первое произошло в августе и также не было раскрыто. Примечательно, что когда нападения на репатриантов в ФБиГ не раскрываются, они начинают регулярно повторяться. К сожалению, не были обнаружены виновники преступления в Возуче, нападения на старушку в Мостаре, а также не установлены участники инцидентов в Конице и Зенице. Если МВД ФБиГ не может или не желает обеспечить безопасность сербских репатриантов, то пусть официально заявит об этом», – заявил Ненад Нешич.

Цель таких нападений, по мнению главы МВД, состоит в том, чтобы заставить покинуть ФБиГ даже немногих оставшихся там сербских жителей.

«Непостижимо, что прошлогоднее исчезновение старушки Йованки Джурич из Тумара не раскрыто, что Симич подверглась нападению во второй раз, что уровень безопасности не был повышен и что не были приняты никакие меры для защиты сербских репатриантов в Тумаре», – сетует сербский глава боснийского МВД, напомнив, что Васкрсие Тубич без вести пропал в муниципалитете Лукавац три года назад и это дело не раскрыто и по сей день.

В свою очередь директор Центра поддержки репатриантов Неманя Давидович заявил, что в Федерации БиГ немы и глухи к насилию, которому подвергаются сербские репатрианты.

«Только в том селе Тумара произошло несколько нападений на репатриантов, и у нас до сих пор нет информации о том, кто это сделал. Никто не несет ответственности за эти нападения, и федеральное правительство, вместо того, чтобы предотвратить это насилие, не находя виновных в этих преступлениях, фактически провоцирует его», – отметил Давидович.

Директор Центра поддержки отметил, что руководство Федерации БиГ, согласно Дейтонскому мирному соглашению, обязано создать безопасную среду для репатриантов, в то время как на самом деле нападения на сербских репатриантов происходят почти еженедельно и ежемесячно

«В связи с общей ситуацией мы запросим реакцию институтов на уровне БиГ», – сказал чиновник агентству «Срна».

В 1995 году США и их западные союзники насильно примирили воевавших друг с другом бошняков и боснийских хорватов, организовав их в единый кулак, который при помощи регулярной армии Хорватии и авиации НАТО атаковал боснийских сербов. В результате Республика Сербская лишилась 30% своей территории, население которой было либо убито, либо изгнано.

По результату навязанных Баня-Луке Дейтонских мирных соглашений территориальные потери РС стали еще больше, а обитатели территорий, насильно переданных Федерации БиГ, покинули свои дома, опасаясь расправы со стороны исламистов и неоусташей. При этом согласно букве «Дейтона» РС и ФБИГ должны обеспечить возвращение и безопасность и беженцев в свои дома, что сербская сторона выполнила еще в нулевые фактически в одностороннем порядке.