Боснийское кривосудие: 48 лет на семерых за смерти и пытки сотен сербов

15.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Семеро бошняков были приговорены в общей сложности к 48 годам заключения за незаконное лишение свободы, пытки, побои, издевательства и убийства сербов в импровизированных лагерях в Сараево.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Семь бошняков были окончательно приговорены к 48 годам тюремного заключения за преступления, совершенные против сербских гражданских лиц и военнопленных, которые содержались в окрестностях столичного Сараево в лагере «Силос» в Тарчине (бывший сельскохозяйственный склад), начальной школе «9 мая» в Пазариче, на складах казармы «Крупа» в Зовике в районе муниципалитета Хаджичи в Сараево. Приговор второй степени, без права на апелляцию, был вынесен судом после десятилетнего процесса.

За решетку отправятся Шериф Мешанович, Бечир Хуич, Фадил Чович, Мирсад Шабич, Незир Казич, Халид Чович и Нермин Каламбер. Еще один обвиняемый – Мустафа Джелилович, скончался в ходе процесса.

Директор Республиканского центра исследований войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести Милорад Койич в комментарии для «Политики» назвал приговор явно неадекватным и недостаточным для ужасных мучений, через которые прошли сараевские сербы. Но он должен стать «началом установления истины о Голгофе, через которую прошли сербы Сараево» – города, где действовало 211 лагерей для жителей сербской общины.

«Я ожидаю не только новых судебных процессов над «Силосом», но и над другими лагерями, по итогу которых те, кто выполнял высшие гражданские и военные функции в так называемой Республике БиГ, будут сидеть», – добавил Койич.

По данным суда, только в печально известном лагере «Силос» содержалось около 600 не в чем неповинных сербских гражданских лиц. Многие из них не выжили. В этом «лагере смерти», как называет его бывший узник Славко Йовичич, своего рода «рекордсмен» по количеству дней, проведенных в неволе (1 тысяча 334 дня), вместе с ним также содержались 14-летний Лео Капетанович, 85-летний Васо Шаренац, который, как и еще 23 заключенных, умерли от последствий физического насилия, пыток и голода.

«Недопустимым является тот факт, что судебные институты БиГ продолжают практику двойных стандартов. Сербов, подозреваемых в военных преступлениях, судят по закону БиГ, которого еще не было во время совершения преступлений, а бошняков, подозреваемых в преступлениях против сербского народа, только и исключительно, что подтверждает и это последнее дело, на основе Уголовного кодекса СФРЮ, который намного мягче во всех подобных элементах», – прокомментировал приговор «Политике» главный инспектор МВД Сербии по расследованиям преступлений военного времени Симо Тушевляк.

На заглавном фото: Бывший бошнякский концлагерь для сербов «Силос».