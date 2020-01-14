Босния и Герцеговина запуталась в газопроводах и транзитёрах

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

Босния и Герцеговина обеспечена газом всего на полгода.

Соглашение о поставках газа с “Газпромом” было продлено госкомпаниями “Энергоинвест” и BH-Gas до 30 июня текущего года, сообщает новостной портал Аваз.

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Ранее Босния и Герцеговина всегда подписывала контракт на год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако до сих пор маршрут транзита газа проходил через Украину и Венгрию. Но сейчас Россия достроила газопровод «Турецкий поток» и поставки идут по нему.

Однако у Боснии и Герцеговины заключен договор с Венгрией до 2023 года. Это может создать определенные проблемы. BH-Gas administration ведет интенсивные переговоры с венграми для выполнения контракта на транспортировку.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обещал оказать поддержку подключению Боснии и Герцеговины к «Турецкому потоку».

Сухопутная ветка этого газопровода, «Балканский поток», должна пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Австрию. К ней могла бы подключиться и Босния.

В настоящий момент Сербия полностью выполнила работы по строительству «Балканского потока», а Болгария срывает сроки, но обещает закончить строительство к маю 2020 года.