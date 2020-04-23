Босния: «Мы не желаем превращаться в депо для идущих в ЕС мигрантов»

23.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич объявил о начале процесса депортации нелегалов из стран Азии и Африки.

Об этом глава ведомства заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радончич рассказал представителям прессы о том, что дал поручение директору Службы по делам иностранцев БиГ Слободану Уичу определить точное количество нелегальных «экономических» мигрантов для того, чтобы начать процесс депортации.

«Многие из этих людей не хотят показывать свои паспорта и удостоверения личности сотрудникам наших спецслужб, поэтому вполне возможно, что они являются членами террористических группировок, которые будут пережидать здесь года два, чтобы спрятать свое прошлое и сыграть роль «спящих», – рассказал боснийский министр. – Служба по делам иностранцев в кратчайшие сроки проведет опрос на предмет того, соглашается ли кто-либо из мигрантов на добровольную депортацию. Мы будем принимать от них письменные заявления, чтобы затем вступить в контакт с дипломатическими представителями в посольствах их стран».

Фахрудин Радончич

Фахрудин Радончич признался в том, что руководство БиГ хочет снять с себя «огромный балласт» в 8 – 9 тысяч человек в ситуации, когда 50 – 60 тысяч граждан страны могут остаться безработными. И, таким образом, отправить своего рода послание другим мигрантам, задумывающимся о том, чтобы нелегально проникнуть в ЕС через боснийскую территорию, и – Евросоюзу, о том, что страна не хочет превращаться в «мигрантское депо».

«Люди, которые не захотят раскрывать свою личность, не могут быть направлены в миграционные центры – нам придется задерживать их, юридическое решение по этому вопросу будет принято, – предупредил Министр безопасности БиГ. – Мы не можем жить с этой проблемой в течение пяти лет, к чему это может привести, мы знаем по прошлому году, когда Совет министров не предлагал никакого решения проблемы».

Также Фахрудин Радончич высказал предположение, что «такие как Пакистан, не будут сотрудничать», но при этом в БиГ «больше всего экономических мигрантов именно из Пакистана и Афганистана».

Нелегалы и боснийская полиция

«Если они откажутся сотрудничать, я потребую, чтобы посол Пакистана был объявлен персоной нон грата и выслан в свою страну. Мы не можем и дальше изображать из себя беспомощных», – заявил боснийский чиновник.