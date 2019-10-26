Босния пытается навязать Республике Сербской толпы беженцев

26.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Правительство Боснии пытается свалить на сербов собственную неспособность решить проблему с мигрантами из Северной Африки и Ближнего Востока.

Министр безопасности с техническим мандатом Драган Мектич утверждает, что не смог организовать строительство новых миграционных центров из-за позиции Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

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«Босния и Герцеговина в том виде, в котором она сейчас существует, не в состоянии бороться с любой проблемой. Мы искали место для размещения этих центров. Проблема была в Республике Сербской – она отказалась, ни одно местное сообщество не дает нам место для строительства», – заявил Мектич.

Исламистская Партия демократической акции Бакира Изетбеговича призвала игнорировать мнение сербов в вопросе размещения центров для мигрантов.

Боснийские сербы указывают, что строительство миграционных центров в Республике Сербской угрожает новым изгнанием сербских репатриантов, которые вернулись в родные места.

«За всем этим стоит еще одна попытка поставить под угрозу интересы сербов в тех районах, которые они населяли веками», – сказали в партии «Демократический народный союз», возглавляемый Марко Павичем.

Раньше мигранты, пытавшиеся попасть в Европу по так называемому балканскому маршруту, сначала направлялись в Сербию, а затем пересекали границу Венгрии или Хорватии.

В 2015 — 2016 годах венгры и хорваты, по сути, закрыли свои границы с Сербией. Таким образом, поток беженцев перенаправился в Боснию, чтобы оттуда перейти в Хорватию, которая является членом ЕС.

Самый длинный участок границы с Хорватией проходит по территории Республики Сербской.

Евросоюз выделил 13 миллионов евро на строительство центров для мигрантов, но министр Мектич направил 3 млн этих средств на содержание полиции и оплатил аренду нескольких объектов размещения.

В местах размещения беженцев постоянно происходят массовые драки с убийствами.