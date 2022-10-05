«Боялись доложить Верховному и докатились до днища»: военкор об СВО

05.10.2022  17:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ещё в середине лета стало ясно, что наступательный потенциал СВО исчерпан, а численность армии совершенно не соответствовала потребностям позиционной войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё в середине лета стало ясно, что наступательный потенциал СВО исчерпан, а численность армии...

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«Обязательно будет разбор полётов, потому что всем умным людям стало ясно в середине лета – всё, наступательный потенциал у СВО закончился, всё плавно перетекло в позиционную войну. Тут нужно было быстро что-то делать, потому что с таким количеством людей позиционная война не абсолютно вывозится. В позиционной войне нужно изрядное количество людей, чтобы держать фронт», – сказал военкор.

«По-видимому, было страшно доложить Верховному, что мы не вывезли, что формат СВО оказался ошибочным, боялись гнева. А что – стало лучше? Вообще ситуацию загнали до какого-то днища», – рассказал Стешин.

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