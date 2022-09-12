Боян Чуков: «Болгария находится на пороге еще одной национальной катастрофы

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Болгария находится в преддверии очередных парламентских выборов. Прежнее правительство Кирила Петкова после вынесения вотума недоверия прекратило свою работу, просуществовав лишь полгода.

Болгарскому народу этот кабинет министров запомнился только несколькими скандальной высылкой 70 российских дипломатов и расторжением контракта с «Газпромом», что поставило болгарскую экономику на грань полного краха.

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Еще команда Петкова отличилась попыткой протащить в парламенте решение о масштабных поставках вооружений Украине для противодействия проводимой РФ СВО и резким снижением уровня жизни самих болгар…

Нынешние политические расклады в стране не дают поводов для оптимизма. Партия бывшего премьера Петкова и его соратника Асена Васильева «Продолжаем перемены» стремится вернуть утраченные позиции, но, судя по результатам опросов населения, им это не удастся. Исследования общественного мнения отдают предпочтения двум другим партиям – ГЕРБ и ДСП.

ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) – придерживается проевропейской и популистской идеологии. Лидер ГЕРБа – Бойко Борисов занимал пост премьер-министра Болгарии в 2009-2013, 2014-2017, 2017-2021 годах.

ДПС (Движение за права и свободы) – этническая партия турецкого меньшинства в Болгарии. Основателем партии и её почётным лидером является доктор Ахмед Доган. Ориентирована на интересы мусульманского населения страны и этнических турок.

Патриотический и левый спектр болгарской политики представляют партии «Возрождение» (лидер Костадин Костадинов), «Български възход» (лидер генерал Стефан Янев), Болгарская социалистическая партия (лидер Корнелия Нинова) и несколько мелких политических движений.

Что касается партии БСП, их можно отнести к левым силам лишь условно. Социалисты считают себя наследниками коммунистов Болгарии, однако достаточно напомнить, что именно в годы их правления, Болгария стала членом ЕС и НАТО… Нынешнего лидера социалистов – Корнелию Нинову – обвиняют в теневом участии поставок оружия Украине.

Дать краткий анализ ситуации в Болгарии мы попросили ведущего политического аналитика этой страны Бояна Чукова, который согласился дать эксклюзивное интервью специально для «Политнавигатора».

Справка: Боян Чуков – болгарский политик и эксперт по борьбе с терроризмом. В прошлом, офицер болгарской разведки. В 1980-х и 1990-х годах работал под дипломатическим прикрытием в болгарских посольствах в Париже и Мадриде. Обучался в Институте политических наук в Париже (Sciences Po). Был членом Национального консультативного совета при Дипломатическом институте Министерства иностранных дел.

Занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и советника по внешней политике в двух болгарских правительствах – в офисах Сергея Станишева и Пламена Орешарского. Свободно владеет французским, испанским, русским, греческим и английским языками.

– Господин Чуков, Болгария находится в преддверии очередных парламентских выборов после отставки правительства Кирила Петкова. Могут ли эти выборы существенно изменить политические ориентиры государства, и что волнует болгар больше всего?

– Я не думаю, что предстоящие парламентские выборы изменят ситуацию в Болгарии. Еще меньшее влияние они могут оказать на экономическую ситуацию в стране. На самом деле, в политической элите в Болгарии не происходит значительных кадровых изменений. Попытка привлечь молодых и образованных людей из-за рубежа в страну стала фактическим крахом.

В Болгарии нет стратегического планирования. Все определяется конъюнктурными и, прежде всего, личными интересами. Естественно, что все происходит в глубоком геополитическом направлении, что не позволяет радикально освежить состав болгарских политиков.

Экономическая ситуация в Болгарии будет продолжать ухудшаться. Отсутствие дешевого энергетического сырья для развития болгарской экономики будет фатальным.

– Есть ли у Болгарии шанс пережить наступивший мировой энергетический и продовольственный кризис?

– Болгария находится на пороге еще одной национальной катастрофы. Всегда есть шанс, но не с нынешней болгарской политической и управленческой элитой. Болгарские политические партии переполнены политиками, но нет реальных экспертов, нет экспертных мыслей.

В целом болгарское экспертное сообщество было отстранено от политической жизни в стране. Болгария – страна без национального суверенитета и не может управлять своей судьбой. Поэтому на данном этапе его развития нет необходимости в экспертном сообществе.

Оно излишне и может вызвать только нарушения в геополитической ориентации Болгарии. Шанс выйти из энергетического и продовольственного кризиса появится на горизонте только после того, как начнутся процессы, ведущего к субъективизации болгарского государства. Все остальное – клише наивных людей.

– Некоторые международные эксперты утверждают, что среди населения Болгарии возросли симпатии к левым и патриотическим партиям. Судя по публикациям болгарской прессы, перед выборами вероятны существенные изменения в среде левых и национально ориентированных сил в стране.

Социалисты (партия БСП), вероятно, сменят своего бессменного лидера Корнелию Нинову. Спасет ли этот шаг БСП от провала на предстоящих выборах?

Вообще, смогут ли условно левые – партия «Возрождение» Костадина Костадинова, новое политическое движение Стефана Янева – «Български възход», те же социалисты что-то противопоставить набравшему силу блоку ГЕРБ и ДСП.

– Отставка Ниновой сегодня может спасти БСП только от окончательного исчезновения партии, но не от провала ноябрьских выборов. Тенденция политического ослабления БСП под руководством Ниновой является очевидным фактом. Позитано-20 [адрес, по которому находится главный офис БСП в Софии] переходит от неудачи к неудаче.

БСП долгое время не была социалистической партией, а скорее выглядела, как единоличное владение ее председателя, как компания, которая обслуживала личные интересы Корнелии Ниновой. Условных левых на самом деле не существует в академическом смысле этого слова. Они все пытаются подхватить патриотическую волну, которая поднимается в Болгарии, и подняться на ней.

Скорее, я нахожу их консервативными партиями, которые выступают против сторонников Клауса Шваба [немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе] и либеральных глобалистов.

Они пытаются использовать отношение болгар к традиционным историческим ценностям болгарского народа. ГЕРБ – ДПС, вероятно, победят на предстоящих выборах, но, учитывая предстоящую трудную зиму, крупные партии будут избегать лишних трений, находясь в оппозиции.

Невозможно избежать зарождающейся социальной напряженности и соответствующих негативных последствий. «Возрождение» и партия генерала Стефана Янева после ноябрьских выборов будут частью парламентского ландшафта, но не будут иметь ведущей роли и значения. Вероятно, у следующего Национального Собрания будет короткая жизнь.