Боящемуся ехать в Карабах комику Мартиросяну нашли занятие попроще

15.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Комик Гарик Мартиросян, которого недавно упрекнули в нежелании ехать в Карабах поддержать воюющих соотечественников, мог хотя бы развернуть агитацию в поддержку вступления Армении в состав Союзного государства. Это позволило бы обеспечить мир на этих землях, как уже неоднократно бывало, когда указанные регионы были частью большой России.

Такую идею в своем блоге высказал российский писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гарик Мартиросян и его товарищи могли бы написать, к примеру, обращение к народу Армении и Нагорного Карабаха с призывом приступить к созданию Союзного государство с Россией. Ну, или чего-то наподобие.

Пока ещё армянские братья реагируют на это раздраженно. Не надо раздраженно. Это неизбежно. Надо разместить ещё три военные российские базы и оформить российский протекторат.

Россия больше ничего не предлагает. Но, мне кажется, может услышать встречные предложения. И вообще неплохо бы изучить ленинский опыт. Как он за два года собрал все эти республики обратно в одно государство? А то «бомбу заложил, бомбу». Собрал-то как? Тогда же и местные элиты были, и Турция, и Британия, и Франция, и США. А он собрал», – напомнил Прилепин.

Накануне известный российский военкор Дмитрий Стешин отметил, что шоумен армянского происхождения Гарик Мартиросян побоялся ехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать соплеменников, а русская рок-певица Юлия Чичерина дала там концерты.

«Почему вместо Гарика Мартиросяна выступать перед армянскими солдатами едет Юля Чичерина, а Гарик ползает по телестудиям в Москве и призывает Россию начать войну против Азербайджана?» – комментировал Стешин.