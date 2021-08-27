«Боятся как огня»: СБУ обвинила в госизмене лидера крымских татар, поддержавшего Россию

27.08.2021 15:27 (Мск), Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в «государственной измене» экс-главе районной администрации Геническа Херсонской области, лидеру Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумеру Ниметуллаеву. Его обвиняют по статье, предусматривающей лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

«Сейчас он бежал на временно оккупированный полуостров Крым и всячески способствует оккупационному режиму», – говорится в сообщении СБУ.

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Геническ в царские времена входил в состав Таврической губернии вместе с Крымом. В 2014 году местные жители поддержали Русскую весну, надеясь вернуться вместе с полуостровом в состав России. Однако российские войска не пришли на спасение восставших, и городок вскоре был занят украинскими националистами и войсками, присягнувшими на верность верхушке киевского государственного переворота.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко от Херсонской области объяснил, что Ниметуллаев – этнический крымский татарин, активно поддержавший Россию, представляет идеологическую опасность для бандеровского режима в Киеве.

«Любыми путями всё делают для того, чтобы он не смог приехать к себе в Геническ. Его очень уважают в этом районе, он многое сделал для района. У него были самые крупные сельхозпредприятия, он выращивал зерновые культуры. Много овец, большая ферма. Он давал колоссальные деньги в бюджет. Люди были им довольны. Плюс ко всему, так как он татарин, к нему татары прислушиваются. И на местах в Херсонской области татары внимательно его отслеживают – чем занимается, о чём говорит. Он для них как отец», – сказал Журавко.

Политик объясняет, из-за этого на Украине и боятся Сейтумера Ниметуллаева.

«Поэтому они его боятся и делают всё, чтобы он не мог влиять, и делают всё, чтобы он не мог влиять на свою татарскую диаспору в Херсонской области. Его боятся как огня. Поэтому я думаю, что вслед за этим будет и заочный суд, конечно же, полностью ангажированный – с заранее написанным приговором», – резюмировал экс-депутат.