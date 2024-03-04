«Боятся нацистов и ветеранов» – в Киеве объяснили, почему Зе-власть не пойдёт на прекращение огня

Вадим Москаленко.  
04.03.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское руководство не может пойти на прекращение огня и соглашения с Россией, потому что боится гнева окрепших за десять лет националистов.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не может пойти на прекращение огня и соглашения с Россией, потому что...

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«Почему не договариваются о прекращении огня? Потому что каждый месяц войны на протяжении двух последних лет кто-то считал, что имеет преимущество, и не хотел его отпускать. Для чего останавливать войну, если я имею преимущество и могу достигнуть большего?», – отметил он.

«Кроме того, прекращение огня – это только условие для больших договорённостей. Если больших договорённостей нет, то какой смысл рисковать репутацией, сталкиваться с пассионариями и ветеранами, которые не хотят прекращения огня. Это создаёт только политические риски», – сказал Бортник.

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