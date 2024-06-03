Бояться не надо: Москва только пугает – американский генерал

Россия блефует, когда говорит о готовности нанести удар тактическим ядерным оружием.

Об этом «Киев Пост» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это часть попытки России повлиять на то, как мы думаем. И поэтому мы занимаемся самоограничением, потому что верим, о, Боже, что они могут применить ядерное оружие. На самом деле вероятность того, что они когда-нибудь применят ядерное оружие, очень мала, потому что им нет от этого никакой выгоды. Единственная выгода для России — это угроза применения ядерного оружия.

Как только они это сделают, все будет кончено. США и союзники нанесут России то, что президент Байден назвал катастрофическими последствиями. Я думаю, что русские это знают. И Китаю было бы очень трудно продолжать поддерживать Россию, если бы они применили ядерное оружие. Так что, на мой взгляд, им это не принесет никакой пользы. И все же мы продолжаем сдерживать себя из-за преувеличенного страха, а это означает, что информационные операции России работают», – рассуждал Ходжес.