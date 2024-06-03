Бояться не надо: Москва только пугает – американский генерал
Россия блефует, когда говорит о готовности нанести удар тактическим ядерным оружием.
Об этом «Киев Пост» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Это часть попытки России повлиять на то, как мы думаем. И поэтому мы занимаемся самоограничением, потому что верим, о, Боже, что они могут применить ядерное оружие. На самом деле вероятность того, что они когда-нибудь применят ядерное оружие, очень мала, потому что им нет от этого никакой выгоды. Единственная выгода для России — это угроза применения ядерного оружия.
Как только они это сделают, все будет кончено. США и союзники нанесут России то, что президент Байден назвал катастрофическими последствиями. Я думаю, что русские это знают. И Китаю было бы очень трудно продолжать поддерживать Россию, если бы они применили ядерное оружие. Так что, на мой взгляд, им это не принесет никакой пользы. И все же мы продолжаем сдерживать себя из-за преувеличенного страха, а это означает, что информационные операции России работают», – рассуждал Ходжес.
Он пояснил, что «катастрофические последствия» не подразумевают ответный удар ядерным оружием со стороны США, у которых якобы «есть много других возможностей на территории России».
Отставной генерал считает, что «русские рациональны, хотя у них не вполне западная логика».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.