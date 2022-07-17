«Боятся России, вот и не поставляют оружие» – Арестович вступился за Израиль

Новости Украины

Отсутствие израильских поставок вооружения не так сильно ударит по Украине, тогда как ввязывание в это Израиля может стоить для евреев риском новой ракетной войны на ровном месте.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, рассуждали советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и посол Израиля Михаэль Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко озвучил вопрос, «допускает ли посол», что израильская элита может ошибаться, не поставляя тяжёлое оружие Украине и не вводя санкции против РФ.

«Думаю, что это – взвешенное и ответственное решение. Правительство должно думать о национальных интересах. Сегодня любой неосторожный шаг может привести к очередной войне и к потерям жизней израильтян, а я не думаю, что Израиль должен платить жизнями своих людей или солдат за то, чтобы Украина получила еще какое-либо оружие, при всей симпатии к Украине. Действительно, Израиль – страна, которая лучше всех понимает Украину, потому что наши дети, точно так же, как и украинские, сидели в бомбоубежищах. Мы тоже пережили несколько войн, имели дело с противником, который сильнее нас. Израильтяне хорошо понимают то, что Украина переживает сейчас. Но, наверное, правильно и со стороны Украины, когда тебя бомбят, проявлять понимание к таким людям», – разглагольствовал Бродский.

В свою очередь, Алексей Арестович отметил, что у РФ имеется «козырь в рукаве» на случай вступления Израиля в вооруженный конфликт коллективного Запада с Россией.

«У нас не совсем понимают израильскую ситуацию. При всей мощи Израиля, там действительно в вопросе безопасности все висит на волоске. Прямая аналогия: у Украины захвачено 20% территории сейчас. Продолжаем воевать, еще и в контрнаступление собираемся. В Израиле же захватить 20% территории – это смерть страны. Если бы, когда в 1973 г. сирийские танки прорвались на оперативный простор, 7-ая бригада их не притормозила ценой жизни и смерти, то это был бы конец Израиля. Нечем было бы останавливать сирийские танки. Это был бы конец с повторением Холокоста, потому что израильтян никто жалеть не будет, если их захватят. А сейчас Россия в ответ на любое оружие израильское здесь отсыпет 200 комплексов ПТРК Хизбалле, она произведет пять пусков, и для Израиля это будет огромная проблема, потому что вынужден будет отвечать, а это – миллиардные траты, основание для начала ракетной войны, повторение второй ливанской войны на ровном месте. Не та цена для Израиля», – сказал Арестович.