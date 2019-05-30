«Боятся с армией связываться, гады продажные!»: житель Луганщины пожаловался на бездействие полиции

30.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Национальная полиция боится связываться с ВСУ и никак не реагирует на обращения жителей подконтрольных Киеву территорий по фактам грабежей и мародёрства со стороны украинских военнослужащих.

Об этом сообщает официальный сайт МВД ЛНР со ссылкой на звонок местного жителя на «горячую линию» ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пожилого мужчины, уже почти четыре месяца он добивается привлечения к ответственности военнослужащего ВСУ, который среди белого дня, не скрываясь, обокрал его дом и, фактически, оставил без средств к существованию. При этом, несмотря на наличие доказательств и описания внешности преступника, украинская полиция бездействует.

«Дело было еще зимой, ко мне на улице подошёл мужик в военной форме, попросил разменять пятьсот гривен, я согласился. Слово за слово, он у меня спрашивает, нет ли у меня какого-нибудь ненужного барахла, мол, может в часть что пригодится, он бы у меня купил. Думаю, надо в сарае посмотреть, там много чего накопилось. Я значит захожу в сарай, а эта сволочь снаружи дверь закрывает и ломиком запирает! Забрался в дом, скотина, все вверх дном перевернул, украл все деньги! А там же все мои сбережения за всю жизнь, почти сто тысяч гривен и 1200 долларов… Ни гроша не оставил, сволочь! Так я в сарае и просидел до вечера, пока соседка не зашла», – сообщил потерпевший.

Мужчина также рассказал, что на все его обращения Нацполиция никак не отреагировала.

«Но самое для меня обидное и непонятное, так это то, что полиция ничего не делает! И заявление я оставил, и внешность хорошо помню, и доказательств хоть отбавляй – никакой реакции, всё отговорками меня кормят, мол, ничего нет. Не верю! Всё у них есть и всё они знают! Просто боятся с армией связываться, гады продажные!», – добавил он.