Бояться следует толп понаехавших в РФ бандеровцев, а не американских террористов – эксперт

Украинские диверсанты в приграничных регионах России представляют большую угрозу, нежели 60 террористов, подготовленных СЩА на одной из авиабаз в Сирии.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угрозу для РФ представляет не террористы из Сирии, а украинские диверсанты, особенно среди въехавших в нашу страну жителей Украины, в числе которых неоднократно находили пособников СБУ, – подчеркнул он. – Украина переходит к тактике партизанской диверсионной войны, и, как мне кажется, на приграничных территориях надо вводить уже совершенно другой режим, потому что, с одной стороны, вроде бы мы воюем, с другой – даже среди волонтёров были те, кто добывал информацию, а потом её в определённое место скидывал.

Нужен более тщательный контроль. Мы же прекрасно понимаем, что среди тех украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации, есть те, которые были потом замечены в определённых действиях. Мне кажется, что мы вообще должны переформатировать отношение, более внимательно относиться к таким вопросам».