Боюсь, что Трамп сделает виновным Зеленского продолжении войны – Болтон

Анатолий Лапин.  
11.11.2024 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Новоизбранный президент США Дональд Трамп попробует разрешить конфликт на Украине и, в случае, если его попытка провалится, обвинит в этом президента Владимира Зеленского. Это будет означать серьезные последствия для Украины.

Об этом в эфире The Telegraph заявил бывший советник президента США по нацбезопасности в период первой каденции Трампа Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп попробует разрешить конфликт на Украине и, в случае, если...

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«Я думаю, что Трамп будет стремиться к прекращению войны в Украине. Поэтому, когда он говорит, что может это исправить, это значит, что он так или иначе приложит усилия. Я думаю, что у него ничего не получится, потому что, на мой взгляд, в Украине все гораздо сложнее, чем Трамп понимает.

Если Трамп приложит усилия и потерпит неудачу, я могу гарантировать, что это будет не его вина, потому что это никогда не бывает его виной. Поэтому это будет либо вина Зеленского, либо Путина, и я очень обеспокоен тем, что Трамп может решить, что это – вина Зеленского, и последствия для Украины будут очень серьезными», – завил Болтон.

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