«Боюсь, не сможет кулаком стукнуть. Будет договариваться»

17.11.2018, Санкт-Петербург, Валентин Филиппов

В Санкт-Петербурге создан музей Новороссии. Он хранит память о командирах Русской весны. Павел Дрёмов и Алексей Мозговой, Арсен Павлов и Михаил Толстых. Этот печальный ряд пополнит и Александр Захарченко, погибший в последний день лета уходящего года. Об итогах выборов в ЛДНР, настроениях на передовой – обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову говорил руководитель питерского музея доблести Донбасса Герман Владимиров.

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Валентин Филиппов: Скажите, пожалуйста, говорят, что вы держите свободное место в своей экспозиции для черепа Порошенко со следами Евы Браун на правом виске.

Герман Владимиров: Врут. Я сначала хочу в клетке Коломойского. Живого.

Саакашвили хотел, но потерял к нему интерес. Хочу Коломойского.

Валентин Филиппов: Откуда пришла идея открыть музей Донбасса? Почему именно в Питере?

Герман Владимиров: Из Питера было, на самом деле, очень много добровольцев. К сожалению, очень много погибших. По долгу своей работы, своей службы, мне приходится общаться с семьями. Мне приходится поддерживать людей. Морально поддерживать. И не только морально. Объединять людей, знакомить, чтобы они не потерялись в нашем социуме. Чтоб они чувствовали себя нужными. Поэтому, я могу с полной уверенностью сказать, что Питер свою лепту внёс в защиту мирных жителей Донбасса.

Валентин Филиппов: Многие добровольцы наши – и кто родом с Донбасса, и не только с Донбасса, проходили лечение после ранений именно в Петербурге.

Герман Владимиров: Ну, в общем-то, у нас военно-медицинская академия очень хорошая, она известна на всю страну. Очень хорошая военно-полевая хирургия. В медицинском плане у нас здесь чудесные операции сложные делают. И не только этим Питер знаменит. Могу сказать, что и гуманитарный фронт здесь был очень сильный. Не смотря на то, что мы находимся за две тысячи километров от Донбасса.

Валентин Филиппов: Ну и, конечно, наше питерское «за поребрик, сука», оно вошло в фольклор. С тех пор границу между Россией и Украиной называют исключительно «поребриком».

Герман Владимиров: Поребрик. Да. Это есть такое.

Валентин Филиппов: С вашей точки зрения, удалось ли в Донбассе создать устойчивую государственную структуру? Которая уже самостоятельно жизнеспособна.

Герман Владимиров: В целом, мне кажется, не на все 100%. Я за последние полтора месяца два раза был на Донбассе. Дело всё в том, что я мало знаю, как живёт обычный народ. Простой. Потому, что я, в основном, общаюсь с военными. И вижу, что происходит на передках. Какие настроения там у ребят. Я был вот крайний раз и в аэропорту у спартанцев, и в Пятнашке был, и в полку спецназначения. Много где был. Меня вот, как музейщика, по своему роду деятельности, особо интересует военная тема.

На Донбассе, в принципе, назначение прошло хорошо. Всё, как и ожидалось. Никаких сюрпризов не было. Настроение на передовой линии обороны, я скажу, не очень хорошее. В принципе, как и на той стороне. Я знаю, какие на той стороне настроения. Они абсолютно симметричные.

Валентин Филиппов: Окопная война такая долгая…

Герман Владимиров: Да. И, ты знаешь, у меня такое ощущение сложилось, это плохое ощущение, когда приехал (неважно куда), на одну из позиций, подхожу к ребятам, спрашиваю: «ты какого года рождения»? Говорят- 1998… 1999…. 2000…. Знаешь, такое ощущение, как будто отцов-дедов поубивали, и вот встали внуки-дети. Это плохое ощущение.

И я скажу одно, то, что не дай Бог этих вот ребят молодых, которым надо учиться, поддерживать свои семьи, получать образование, работать, они вместо этого видят каждый день смерть, видят не то, что видят их сверстники в мирной жизни, не дай Бог этих ребят предать.

Тогда я могу сказать одно – керченский стрелок – это будет «детские слёзы». Это моё предостережение. И мне хотелось бы очень, мы все патриоты, мы все любим русскую землю, а это русская земля, безусловно, и не только Донбасс, а и Запорожье, Одесса русский город, и Харьков, это всё наше, родное, но речь идёт о Донбассе, и мне бы хотелось, чтоб там всё хорошо было по итогу. Чтоб не в болото, в какую-то трясину это провалилось, а чтоб люди жили не на три тысячи, чтоб у них была достойная пенсия и зарплата, что бы бензин стоил не 55 рублей, а 40. Чтоб продукты не дорожали.

Всё-таки, когда была Русская весна, ребята вставали за Новороссию. Что такое Новороссия? Это Новая Россия. И все в идеал этот верили. И я верил в этот идеал.

Валентин Филиппов: А я и сейчас верю.

Герман Владимиров: Ну, блин, сейчас я в метафоры не верю, к сожалению. Жизнь научила. Но я считаю, это хорошая добрая сказка. Но к этой сказке вся дорога усеяна поломанными судьбами, трупами товарищей, материнскими слезами. И мне уже плевать, ДНР или ЛНР, хотя я считаю это бредом, вообще полным несусветным, плевать, но для меня лично важно, чтобы Донбасс был независимой территориально-административной единицей, субъектом, и, впоследствии, был присоединён к России.

А в целом, жизнь идёт, жизнь продолжается.

Валентин Филиппов: У вас в музее увековечены имена такие, как Михаил Толстых, Арсен Павлов, Мозговой Алексей и, наверняка, ещё многие. Всё это были командиры воинских подразделений, мы гордимся этими подразделениями и называем эти подразделения, прежде всего, по именам их командиров. Этих командиров не стало. Отдельный разговор, как…. Вы бываете в частях различных. Эти подразделения потеряли свою боеспособность, или они структурно сильны всё так же? И так же выполняют свои задачи?

Герман Владимиров: Я не могу сказать на 100%, какова ситуация в подразделениях. Нас могут слушать не только наши братья. Поэтому, скажу так – обновлён состав, естественно. И, дело всё в том, что это плохой пример, но революция пожирает своих детей. И, к сожалению, судьба наших командиров, наших любимых командиров, я очень дружил с Павлом Леонидовичем Дрёмовым, он у меня был в гостях, у меня икона его хранится, которую ему подарил на свадьбу Козицын, а он мне её подарил за два дня до гибели. Я знал Алексея Борисовича Мозгового. У меня его молитвенник лежит. Шапка его лежит. Ещё многих знал. И вот когда прошло достаточное количество времени, наталкиваешься на мысль, что судьба людей была предрешена. К сожалению. И я боюсь, что и они сами это понимали.

Валентин Филиппов: Да, многие понимали.

Герман Владимиров: Особенно, мне кажется, Алексей Борисович Мозговой.

Но за тот небольшой отрезок времени они сделали очень многое. И они двинули за собой массы. Когда люди идеологически подкованы, когда они идут за идею умирать и держать форпост нашего Русского мира, это дорогого стоит. Тут у нас вырастают такие люди, как Александр Матросов, как Паша Корчагин и так далее. У нас свои герои. Донбасской Революции. Русской весны.

И я, честно говоря, смотрю на то, что происходит на Донбассе, там ещё очень много работы. И, в основном, это не внешняя работа, а внутренняя.

Валентин Филиппов: Я скажите, в вашем музее такое имя, как Александр Захарченко увековечиваться как-то будет?

Герман Владимиров: Конечно! Обязательно!

Валентин Филиппов: Справился ли этот человек, который никогда до этого не занимался руководящей деятельностью? Смог ли он стать, действительно, лидером, который построил республику?

Герман Владимиров: Он, хотя бы, на мужика был похож! И, понятное дело, что пороху он понюхал. И он, действительно, был боец… Он старался, и надо понимать, что не всё всегда от царя зависит. Есть глава, есть президент, есть глава парламента, вокруг существуют семьи, тусовки, элиты, которые влияют на определённые процессы. Это везде так есть. Это так сформировано общество.

Поэтому, царствие небесное Александру Владимировичу Захарченко. Я вспоминаю хорошие моменты, я вот помню, у меня друг есть, он директор краеведческого музея в Донецке. Денис. Он тоже повоевавший. И он мне звонит, говорит: «Гера, короче, тут такая тема, нас батька созвал, всех музейщиков, и такой, а почему, говорит, с музеем Новороссии, с Питером не работаете»?

И вот таким образом, в 2015 году у нас начали получаться совместные проекты. Совместные выставки. И в этом его заслуга тоже определённая есть.

Валентин Филиппов: По поводу преемника. Дениса Пушилина. Я думаю, что и вы не сомневаетесь, что выбор правильный. Но нет ли системной ошибки в том, что пиджаки приходят на смену горкам, Пушилин, скорее, руководитель мирного времени, администратор, гражданский начальник, а, судя по всему, Киев войну развяжет всё равно….

Герман Владимиров: Конечно, в условиях военного времени, я считаю, что должен руководить Республиками человек, связанный со службой. С защитой Отечества. Не юрист, не экономист, не дипломат, а именно человек военный, но уже с навыками.

Захарченко учился и научился. Он тоже был не кладезем дипломатии и не три высших образования. Ничего. За четыре года научился и разговаривать, и встречаться, и проводить серьёзные переговоры.

Глава Республики – это серьёзная должность. Вдвойне серьёзней быть главой не признанной Республики. Это ответственность колоссальная. И я ничего не имею против Пушилина. Я знаю его родню, не буду по именам называть. У меня со всеми хорошие отношения. Но я смотрю на всё объективно. И у меня такое мнение.

И у меня почему-то такое ощущение, что Денис Владимирович не сможет кулаком по столу стукнуть и сказать: – «а давайте десять пакетов «Града» по Авдеевке»! Или ещё что-то такое. Не сможет…. Будет договариваться…..

Валентин Филиппов: Давайте вернемся к вашему музею Новороссии.

Герман Владимиров: Сейчас у нас выставка. Она имеет статус передвижной. Мы ездим с ней по городам. 23 числа Всеволжск, 7 декабря Кронштадт, потом Севастополь, Симферополь.

Далее Москва. Кстати, в Москве 2 декабря презентация нашего фильма «Добровольцы» будет в Центре Славянской письменности. Потом Орёл, Белгород. Поэтому будем ездить.

А так же у нас сейчас будет гуманитарный автопробег. Мы выбрали такой маршрут, Питер – Нижний Новгород, он будет через Вологду, через Череповец, дальше в Подмосковье. Мы заедем к Захару Прилепину, там немножко отколбасим мероприятие, потом Владимир, Нижний Новгород и будем собирать детишкам подарки, и всё это отправим, мы всегда так делаем перед Новым годом, отправим в Донецк и Луганск.

Валентин Филиппов: Насколько велико внимание к Донбассу остается у руководства России, как считаете?

Герман Владимиров: Надеюсь, что – да. Но, опять же, вы поймите, берём президента, отдельно взятого президента, Владимира Владимировича Путина. Он каждое утро встаёт, просыпается, ему приносят бумажку, в этой бумажке написано «митинг в Магнитогорске, открытие завода там-то, тэ-тэ-тэ»….. Донбасса нет…

Валентин Филиппов: Да, но он включает ютуб и смотрит нас с вами.

Герман Владимиров: Да некогда ему. Наша задача, чтоб в этой бумажке у него было слово «Донбасс». И оно было развёрнуто, что там и как. Это президент Российской Федерации! У него столько геморроев конкретных!

Вот наша задача – доносить, достучаться, как Лимонов Эдуард Вениаминович сказал: – надо кричать. Надо стучаться ногами в дверь. «Россия! Пусти нас! Мы твои братья! Мы такие же русские люди!». Пусть, хотя бы паспорта людям дадут. Чтоб надежда какая-то была.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо. Процветания вашему музею. Спасибо за то большое дело, которое вы делаете.

Герман Владимиров: Спасибо, Валентин. Всем крымчанам огромный привет.