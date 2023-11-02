«Божье благословление» – Стешин о вспыхнувшей войне на Ближнем Востоке

Владимир Гладков.  
02.11.2023 17:27
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С началом войны на Ближнем Востоке страны западного блока отвернутся от Украины, которую ждёт – сначала поражение, а потом полное забвение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С началом войны на Ближнем Востоке страны западного блока отвернутся от Украины, которую ждёт...

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«Всё будет решаться на внешнем треке, всё будет зависеть от событий вне линии фронта. И они пошли. Для меня история с Израилем – это божье благословление России.

Я уверен на 110% , что Украину уже начали сливать, она никому не нужна.

Украину ждёт забвение. Сначала в информационном плане, а потом хорошо, если что-то останется между Румынией и Албанией», – сказал Стешин.

Однако он подчеркнул, что для окончательного поражения Украины российской армии придётся одержать большую победу на фронте.

«Капитуляции [Украины] не будет без серьёзных побед российской армии на фронте. Под Работино идут позиционные бои, примерно – то же самое на Херсонщине. Веймерский выступ укропы срезали, и всё, никуда их дальше не пустили.

Под Донецком линия фронта уже десяток лет стоит нерушимо. На «Промке» наши продвинулись на пятьсот метров, но в целом линия фронта стоит», – добавил военкор.

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