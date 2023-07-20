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Волынская резня якобы была полностью оправдана, потому что полякам не стоило селиться на «украинской» Волыни.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11 июля 2023 года польский Сейм принял очень интересную резолюцию, в которой говорится: «В этот день украинские подразделения ОУН-УПА напали на 99 сёл бывшего Волынского воеводства, населённого поляками, и убили значительную часть их населения». Боже, как трогательно. Интересно, что там делали поляки? У вас не возникает такой вопрос, что там делали поляки, на Волыни?» – сказала нацистка.

После чего Фарион начала оспаривать факт резни, утверждая, что ничего «не доказано».

«В резолюции также указано, что с 2016 года 11 июля отмечают как Национальный день памяти жертв геноцида, во время которого было убито более ста тысяч поляков. Интересно, кто это подсчитал, где это проверено, факты подтверждены? Говорится, что убивали часто очень жестоким способом. Это как определено? Эксгумацию ведь не проводили. В резолюции также сказано, что польско-украинское примирение, которое годами выстраивалось представителями двух народов, также должно включать признание вины. Чьей вины? И кто сказал, что это был геноцид, где это доказано», – добавила она.