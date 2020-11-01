«Божественная миссия США» не предусматривает существования России

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия в документах спецслужб США даже в 90-е годы продолжала фигурировать как главный противник Америки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский Интерес» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, российский военный историк Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 90-е годы, когда нам внушали, что нас победили, мы слабые, всё разваливается, так, в общем-то, и было, но разведка функционировала – и СВР, и ГРУ, продолжали функционировать и получали документы, они (США – ред,) везде писали, что мы – главный противник. Мы считали, что мы опустились, что всё, а они считали, что ещё нет, это главный противник. Да, у них что-то ослабло, у них в бошках что-то не то, но всё, что удавалось добывать, везде – главный противник Россия, её не добили», – рассказал Решетников.

Он описал диалог с окружением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, которое несколько лет назад приехало в Москву для дебатов о разрядке кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Второй его человек Том Грем, замгоссекретаря, прекрасно на русском говорит, главный специалист по России и несколько человек аналитиков. Развернулась дискуссия наших и их аналитиков, часов пять – всё безрезультатно, грозило рукопашной уже схваткой.

Том Грем говорит: «Давайте так, скажу откровенно, у США есть божественная миссия, от Бога – руководить всем миром. Если мы от этой миссии отказываемся, то США распадутся. Если вы согласны с нашей национальной идеей, миссией руководить всем миром, то всё будет в порядке». А я говорю, а если мы не согласны? «Тогда мы так будем себя вести».

Я говорю: «Том, а ты не допускаешь, что у нас тоже есть миссия быть вам альтернативой? Мир же не может развиваться, когда только одно всё». Нет, говорит, так мы не договоримся, и опять повторяет, что это миссия, это божественное. Вот он и выразил всё», – рассказал эксперт.