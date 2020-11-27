27.11.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия
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БПК «Керчь» загорелся во второй раз


В Севастополе потушен пожар на бывшем большом противолодочном корабле «Керчь» Черноморского флота, корпус которого после списания сейчас находится на разделке на металлолом в Инкермане.

По данным МЧС,  было установлено, что загорелся мазут на нижнем ярусе палубы. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

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Большой противолодочный корабль «Керчь» был отправлен на утилизацию весной 2020 года. До недавнего времени он был одной из двух остававшихся на Черноморском флоте кораблей I ранга наряду с крейсером «Москва».

Напомним, БПК «Керчь» в июне-ноябре 2014-го года проходил восстановительный ремонт. 4 ноября на судне произошел пожар, значительно повредивший ряд кормовых отсеков. Комиссия, обследовавшая судно, приняла решение не продолжать восстановление корабля, и в результате, в 2015-м году его вывели из состава флота.


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