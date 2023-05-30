БПЛА-атака на Москву: выводы и уроки

Честно говоря, не очень понимаю причин ажиотажа, озабоченности, встревоженности, а местами удивления и ошеломления, охвативших после БПЛА-атаки на Москву российскую интернет-медийку, так или иначе являющуюся зеркалом соответствующих настроений в обществе, как минимум, в его активной части.

Про федеральный телевизор я вообще молчу – он просто в ступоре по причине отсутствия четких вводных из привычных кабинетов на тему «как реагировать на происходящее».

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Нет, ну а чего вы вообще ждали, яхонтовые?

Произошло ровно то, о чем вас ежедневно и занудно, в режиме нон-стоп предупреждали алармисты, портящие духоподъемную атмосферу охранительских мантр о том, что все хорошо, прекрасная маркиза.

Пока разнообразные горе-эксперты (фамилий называть не буду, вы их и так всех поименно знаете) убаюкивали народ, уж ему-то ничего не грозит, так как благодаря стратегической мудрости начальства война идет где-то там далеко и на чужой территории, эта война пришла в глубинную Россию. Пока еще, пользуясь театральной терминологией, в режиме, генерального прогона перед премьерой

И снова таки – ничего необычного или удивительного. Военные возможности противника увеличиваются по экспоненте, что он (противник) нам периодически демонстрирует в пропагандистско-воспитательных целях.

Но это пока. Несомненно, что пройдет еще немного времени и бомбить ту же Москву, а с нею и другие крупные мегаполисы европейской части России, будут не в медийных, а во вполне военных целях.

Можно выделить два основных урока, которые нам преподнесли небратья. Первый и основной обращен к фанатам созерцания не вставая с дивана специфического шоу в виде расцветающей над украинскими городами «герани» и прочих «калибровок». Что там обычно несется с этого коллективного «дивана» после кажого сообщения о работе ПВО в Киеве или в Днепропетровске? – «Как вам такое, хохлы, а? Получили?!»

Оказалось, что в эту увлекательную игру можно играть вдвоем. Уж не на это ли намекал киевский Буданов, обещая вчера страшную месть за так вдохновивший российских диванных вояк крайний и самый свежий в ряду – «самый мощный за последнее время» налет на украинскую столицу?

Нет, можно конечно и тут подвести какую-нибудь мораль в духе «вот пускай они теперь почувствуют то же самое, что переживали жители Донецка последние восемь лет». Или позлорадствовать над сценами бегущих в укрытие или прячущихся в метро киевских школьников (типа «ваши дети будут сидеть в подвалах» и все такое).

Но тут понимаете, в чем дело? Они то почувствуют, и чувствуют уже, но это не очень хорошее чувство потом вернется эхом к нам, в тот же Донецк, и не факт что не многократно.

И причина, она же урок №2, понятна – уже отмеченное выше постепенное уравнивание шансов и военных возможностей сторон. Позволю себе небольшую ретроспекцию. Вспомните, с чего все начиналось больше года назад? С бодрых заверений Конашенкова об уничтожении практически всей украинской ПВО и авиации, о полном российском контроле над украинским небом.

При таких вводных, казалось бы, вот оно, бери и действуй, пользуйся моментом пока он есть и куй железо, не отходя от кассы. То есть, говоря уже военным языком, пока ты контролируешь небо, развивай преимущество на земле, создавай многократное преимущество в живой силе и двигай пехоту вперед, занимая города и стратегические высоты. Но нет. Это не российский случай.

В России все произошло строго наоборот. Под аккомпанемент бравурных маршей и елейных речей безбожно упустили момент и даже напрашивавшуюся мобилизацию провели не в апреле, когда она была бы в самую масть, а в октябре, когда момент во многом был уже упущен, и выяснилось, что текущего мобрезерва едва хватает на оборону, а Украина таки допросилась у Запада мощных систем ПВО и российский контроль над украинским небом стал условным.

Как там говорят – дорога ложка к обеду, так вроде?

Более того – российской стороне стало труднее контролировать уже не чужое, а свое собственное небо. Как следствие – череда пропущенных голов в свои ворота, хоть и не слишком разрушительных, но весьма обидных в плане гордости и самоуважения.

Из этого урока со всей очевидностью вытекает еще один. А именно: какими бы зрелищными для диванных воинов не были ракетные атаки или запуски «шахедов» с «геранями», настоящая победа возможно только и исключительно на земле. Силами пехоты и артиллерии. Победить противника дистанционно не получится.

В справедливости этого вывода мы уже успели убедиться на практике – как остроумно отметил один из политологов, предыдущая битва ВКС России против энергосистемы Украины закончилась победой энергосистемы Украины.

Правда, положа руку на сердце, совсем нет уверенности, что даже атаки украинских БПЛА на Рублевку заставят анемичное российское начальство стать энергичнее.

Ну и последнее замечание. БПЛА-атака на Москву еще раз показала, что есть вещи, абсолютно одинаковые, независимо от того, по какую сторону фронта ты находишься. Вещи, диктуемые военной необходимостью, а не идеологией.

Вот и российское начальство начало всерьез, хоть и запоздало, задумываться о мерах, которые уже воплотило у себя начальство киевское. И это хорошо – лучше поздно, чем никогда.

Но в этом плане есть пожелание и к отечественным лидерам мнений и пропагандистам. Им тоже не помешала бы последовательность. Ну, нельзя же, в конце концов, обстебывать киевское начальство, сажающее своих обывателей и блогеров за сьемки момента прилетов и одновременно истерично требовать от своего собственного начальства запоздалого принятия точно таких же мер. Со стороны это выглядит глупо, и пропагандистского эффекта от этого ноль.

Вместо выводов. Всем нам стоит уяснить одну простую вещь. Мы на войне, а не в театре или в шоу «За стеклом». И чем дальше, тем эта война будет вестись сторонами практически на равных. А значит – обыватель не сможет спрятаться за фиговыми листками привычных пропагандем о нашем превосходстве во всем.

Практически на каждый наш лом у украинцев найдется свой прием, а значит – стоит быть готовыми к тому, что абсолютно любое из имеющихся в нашем арсенале средств воздействия на противника он сможет возвратить нам.

Такова цена затягивания войны, постепенно обнуляющего наши бесспорные преимущества начального этапа.