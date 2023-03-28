БПЛА атаковали Украину. В Киеве и Днепропетровске пожары

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На исходе вчерашнего дня ВС РФ предприняли очередную атаку на территорию Украины беспилотниками-камикадзе.

Основная атака пришлась на украинскую столицу, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Изначально мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве были прилеты. Правда, позже он удалил этот пост, оставив лишь информацию о взрывах в Оболонском и Святошинском района, начавшемся пожаре и ликвидации последствий коммунальными службами.

А в Киевской городской военной администрации уверяют, что все атаковавшие Киев БПЛА было уничтожены.

«В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным – без жертв», – написал глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, всего было уничтожено 12 российских дронов.

В свою очередь Воздушное командование ВСУ сообщило, что Россия с северного и юго-восточного направления атаковала дронами и управляемыми авиационными бомбами.

«Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиабомбами. В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БпЛА «Гранат-4» и две КАБ. Силами обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БпЛА «Гранат-4», – утверждают в ВСУ.

Позже уже Генштаб ВСУ уточнил, что Украина была атакована 15 дронами, 14 из которых сбили.

«Кроме этого, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня», – проинформировали в украинском Генштабе.

Кроме того, взрывы были слышны в Днепропетровске.

По словам главы области Сергея Лысака, было поражено частное предприятие в Днепропетровске, где начался сильный пожар, охвативший территорию площадю порядка четырех тысяч километров.