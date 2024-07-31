Бракованные FPV-дроны для ВСУ от Кличко: укровоенным говорят – сами виноваты

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Получил внезапное продолжение скандал вокруг поставок киевской администрацией в ВСУ бракованных дронов, о чем всю последнюю неделю шумели лидеры мнений в украинских соцсетях.

На защиту Кличко неожиданно встал заместитель командира дивизиона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.

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Тех, кто распространяет подобную информацию, замкомдива назвал «вредителями».

«Сегодня я увидел очередную попытку дискредитации Киева и Виталия Кличко, но опять технологи попали в бар. Расскажу про вредителей. Настоящие, политические вредители, которые каждый день, на протяжении всей войны, отрабатывают деньги, атакуя и страну, и Киев, и ВСУ. Сегодня через другого бота была запущена «утка» по нескольким телеграм-помойкам, которые Киев вроде бы передал ВСУ дефективные беспилотники…», – возмущается он.

По словам военного, община столицы вместе с Кличко жертвует ВСУ не беспилотники, а деньги. А воинские части уже сами закупают беспилотники, автомобили и другую критически важную технику. Отсюда нехитрый вывод – мол, если военным попался бракованный БПЛА – то сами виноваты.

«Заказчики против Киева ошиблись с историей про беспилотники. Община столицы вместе с Кличко сдает не беспилотники, а ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСУ! Миллиарды! А воинские части, то есть мы, закупают беспилотники, автомобили и другую критически важную технику. Эти дроны передаются мэром от имени общины, отчитываясь перед общиной. Я не знаю ни одного здравомыслящего командира, который бы покупал бракованные FPV для своего подразделения. Наоборот, выбирают новое и лучшее!» — написал Маляревич в соцсети.

Маляревич пообещал «в ближайшие дни» опубликовать больше информации о том, как Киев и другие украинские города помогают ВСУ и как это делается.

Напомним, ранее ряд украинских военных каналов написал о том, что переданные Киеврадой FPV-дроны «оказались бракованным дерьмом и поедут назад».

Впрочем, пока что, кроме слов упомянутого Маляревича нет никаких других доказательств того, что критики кличковской благотворительности для ВСУ были не правы. Так что запасаемся попкорном и ждем следущей серии взаимных обвинений.