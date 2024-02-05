Бракованные подписи Надеждина спровоцировали бурную словесную реакцию

ЦИК России нашла 15% брака в подписных листах за кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. 2,5 тысяч подписей вписали не сами избиратели. 1,7 тысяч подписей с паспортными данными не были зарегистрированы нотариусом. Среди других причин отклонения подписей: недостоверные сведения об избирателях и сборщиках, исправления, неполные данные о подписавшихся. Всего, по данным источника в штабе, 9 209 подписей недействительны.

Об этом сообщил представитель политика Игорь Артемьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных», — пишет Артемьев.

Пресс-секретарь штаба Надеждина Павел Бурлаков заявил, что команда политика не согласна с подсчетами рабочей группы.

ЦИК огласит свое решение по допуску Надеждина на выборы в среду 7 февраля, когда проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Сам кандидат уже заявил, что будет оспаривать свой возможной недопуск в Верховном суде.

Ряд наблюдателей уже сделали вывод, что это конец кампании Надеждина.

«Надеждин пролетает как фанера над Парижем. Пока что это решение рабочей группы, а не отказ в регистрации. Но учитывая огромный процент брака, отбить 2/3 забракованных подписей уже явно не получится», – прогнозирует в своем тг-канале адвокат Илья Ремесло.

«Надеждина предсказуемо не зарегистрировали. На избирательные участки идти незачем, голосовать не за кого. Надеждин был и остается интересен исключительно как политический представитель альтернативной мирной повестки», – скорбит либералка Алина Витухновская.

Эксперты, уверенные в том, что Надеждина не зарегистрируют, рассуждают о том, приведет ли это к уличным протестам. Предпосылки для беспорядков усиленно создавались политтехнологами, заранее организовавшими якобы очереди, желающих подписаться за либерала в крупных городах России. Этот флешмоб активно освещался СМИ-иноагентами и беглой эмиграцией.

Политолог Марат Баширов считает, что Надеждина специально снабдили некачественными подписями, чтобы устроить беспорядки.

«Так всегда, когда идешь на поводу западных кураторов. Специально натолкали фальшивок, чтобы его сняли и устроить из-за этого скандал», – написал Баширов в своем тг-канале.

Похожую позицию, но с другой точки зрения, высказал бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов. На ютуб-канале «Живой гвоздь» он предположил, что российские спецслужбы “внедрили своих агентов” в сборщики подписей, чтобы их испортить.

Журналист-иноагент Дмитрий Колезев уверен, что беспорядков из-за Надеждина не будет.

«Важным будет то, насколько далеко Борис Надеждин будет готов зайти, чтобы защищать свое право быть избранным. Он уже обещал подать заявки на митинги. Но заявки могут быть отклонены (и наверняка будут), и тогда вопрос — а готов ли Борис Надеждин несмотря на это выходить на улицу сам и призывать своих сторонников? Я в этом сомневаюсь. Он не раз давал понять, что не собирается нарушать российское законодательство. Предполагаю, что его борьба ограничится в основном юридическими процедурами, что не составляет для Кремля никакой угрозы», – пишет Колезев.

Политолог Илья Ананьев допускает, что беспорядки будут организованы без участия самого Надеждина.

«На территории страны может найтись хорошо организованная группа «заинтересованных людей», желающих «качнуть» сетку поддержки Бориса Надеждина. Сам он не сможет это контролировать и утихомирить своих сторонников. Предпосылок достаточно: тлеющая, но ещё оставшаяся массовка со времен бунтов экстремиста Навального, сформировавшаяся новая социальная аудитория «уставших» от СВО, радикалы, организационный штаб объединенной уехавшей оппозиции, внешнее воздействие спецслужб», – пишет Ананьев.

«А вот что такое эти 15% бракованных подписей за Надеждина? Они сфальсифицированы или просто неправильно оформлены? Если первое, то понятно. Нет таких людей, их подписи подделаны и всё такое. Однако, если речь всего лишь о неправильном оформлении подписей реальных людей, то ЦИК, бракуя такие подписи, искажает волю избирателя и попирает дух Конституции. По идее, не может быть никаких бракованных подписей, если её поставил реальный человек», – заранее формулирует идеологию возможных протестов либеральный политобозреватель Георгий Бовт.

Однако ряд либералов еще надеется, что Надеждина зарегистрируют. Так, политолог-иноагент Аббас Галямов утверждает, что председатель ЦИК Элла Памфилова готова пойти на конфликт с администрацией президента.

«Логика Памфиловой понятна: она неравнодушна к своей репутации и вовсе не горит желанием в очередной раз предстать в роли цепного пса режима. Ей гораздо больше нравится амплуа независимого арбитра – ведь это и есть статус, влияние и власть. Памфилова женщина тонкой душевной организации, ей нравится, чтоб всё было красиво. А тут этот Кириенко хочет на её плечах в рай въехать! У Памфиловой есть железобетонный аргумент – легитимность выборов и избирательной системы в целом. Очевидно, что если Надеждина не допустить, то об этой самой легитимности можно будет окончательно забыть, а ведь президент сам сказал, что она и есть главная задача кампании», – рассуждал Галямов.

Возможность регистрации Надеждина допускает и политолог из Волгограда Александр Сайгин.

«На данный момент Надеждин не выглядит опасным для системы из-за отсутствия у него налаженной оргструктуры и «больших батальонов». Шума много, но его пока хватило на один выход из сети. Кроме того, даже замеры по заказу его штаба демонстрируют монолитность рейтинга всем известного кандидата. Может быть произведен «финт ушами». Элла Памфилова сегодня с улыбкой даст неделю штабу Надеждина на устранение отдельных недочётов и предоставление доказательств по некоторым подписям», – пишет Сайгин.

Его коллега Максим Жаров полагет, что по поводу регистрации Надеждина сейчас идут торги.

«Очевидно, что условием электорального обмена является «нравственное очищение» команды Надеждина от иноагентов и замещение оных лояльной модераторам кампании технологической командой», – пишет он.

«Как для репутации самого Надеждина, так и для настроения антивоенной и в целом оппозиционной публики вариант «зарубить на подписях» намного лучше варианта «допустить до выборов и нарисовать полпроцента голосов». Умом все всё понимают, но человек живёт (и голосует) не столько умом, сколько сердцем. И в сердцах будет жить легенда о том, как «они» «нас» испугались», – считает политолог Вадим Шумилин.

Доктор политических наук Григорий Голосов допускает, что история Надеждина как политика не ограничится проваленной президентской кампанией.

«Независимо от того, будет ли Надеждин зарегистрирован (5% вероятности) или нет (95%), он утвердился в качестве видного оппозиционного политика. Через некоторое время его можно будет подвергнуть мягким репрессиям (признать ИА, например) и выпустить за границу, где он сразу окажется «договороспособным» лидером российской оппозиции. Полагаю, что такой лидер скоро окажется весьма востребованным по обе стороны водораздела», – пишет Голосов.

Политолог неопределенных взглядов Сергей Старовойтов считает, что перспектива остаться в российской политике у Надеждина есть, если он не будет возмущаться.

«Он сможет занять для федеральной власти позицию «нашего сукина сына» в стане либералов. Сейчас вакансия свободна. Зайдет в Госдуму в 2026 году. Получит доступ к федеральным эфирам. 4. Репутация «русской Тихановской» на Западе. С перспективами работы двойным агентом», – написал Старовойтов.

Писатель-историк Никита Подгорнов считает, что регистрация Надеждина будет политической ошибкой.

«То, что господин Надеждин запланировано не получит регистрацию на выборы – это правильное решение. Логичное. Его альтернативные тезисы вокруг СВО и экономической повестки могут прозвучать как мнение. Но они не должны прозвучать, как политическая оппозиция главному мнению главного кандидата. Да, есть некоторое количество граждан РФ, которые не согласны с концепцией Путина. Да, их слышат. Нет, они не имеют никакого политического веса и не влияют ни на какие процессы. Главная линия чёткая, и консолидация вокруг неё максимальная», – пишет он.

Политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий считает, что вокруг истории кандидата Надеждина неоправдано много конспирологических теорий.

«Почему-то выпадает мнение о том, что Борис Надеждин просто не смог собрать качественно нужное количество подписей. Это более чем сложный процесс, что по масштабам, что по юридической составляющей. И рассматривать выявленный брак нужно именно с этой позиции – команда просто не справилась. Неужели кто-то думает, что вылезший в повестку Борис Надеждин с его рейтингом на уровне погрешности мог составить конкуренцию не то что Владимиру Путину, а хотя бы Леониду Слуцкому?», – недоумевает Гусий.