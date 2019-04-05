Брат Кличко призвал Порошенко довериться профессионалам и сдать мочу в WADA

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Анализы Порошенко и Зеленского прокомментировал брат Кличко

Украинский боксер, экс-чемпион мира и брат мэра Киева Владимир Кличко выступил с предложением к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA), передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — сказано в сообщении на официальной странице Кличко в Фейсбуке.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. «Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут», — отметил Владимир Кличко.

Напомним, сегодня утром Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в киевской клинике Евролаб. Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК «Олимпийский».