Брат крымского вице-премьера сокрушается из Киева: Отключили от бандеровщины, и никто не хочет быть украинцами

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия пресекает проникновение в Крым русофобской бандеровской пропаганды, под влиянием российских СМИ на полуострове резко сократилось число граждан, считающих себя «украинцами».

Таким наболевшим в эфире киевского интернет-канала UkrLife поделился беглый крымский майданщик Андрей Иванец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, они отрезаны от украинского информационного поля, а, с другой стороны, они подвергаются массированной пропагандистской обработке уже военного просто уровня…

Украинцев в Крыму по переписи 2001-го года, когда украинцы могли относительно свободно высказываться, было почти 600 тысяч, а так называемая перепись, которую провели оккупанты в 14-м году, показал, что якобы в Крыму проживают 350 тысяч украинцев.

С одной стороны они кричали, что идет насильственная украинизация, а тут внезапно на 40% украинцев в Крыму оказалось меньше», – сокрушался Иванец.

Интересно, что Иванец, по данным СМИ, приходится родным братом вице-премьеру Крыма Ирине Кивико.

Будучи в Крыму, Иванец в разные годы занимал должность представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, руководил пресс-службой ющенковской партии «Наша Украина», возглавлял газету «Крымские новости» и активно поддерживал Евромайдан, после победы которого и с началом «Русской весны» активист спешно уехал в Киев, где провел съезд «крымских беженцев» и получил должность главы отдела «по вопросам временно оккупированной территории и социальной адаптации крымчан» в администрации тогдашнего президента Петра Порошенко.