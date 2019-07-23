Брат Медведчука проиграл выборы на Луганщине

23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Брат Виктора Медведчука Сергей на парламентских выборах проиграл на округе №105 в Луганской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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По информации ЦИК, после подсчета 100% голосов Медведчук, который баллотировался от партии “Оппозиционная платформа – За життя”, получил 31,70% голосов, а победила кандидат от партии “Оппозиционный блок” Виктория Гриб – 39,58%.

Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края. Является гражданином Украины. Занимает пост президента ООО “Керамбуд”, является членом политической партии “Оппозиционная платформа – За житття”. На данный момент проживает в Киеве.

Отметим, что Виктор Медведчук проходит в Верховную раду по списку партии “Оппозиционная платформа – За життя”. Он находится в списке под третьим номером. Всего от этой партии в Раде будет 38 народных депутатов.

В настоящий момент уже определены победители в 83 мажоритарных округах. Подавляющее большинство будущих нардепов – представители партии “Слуга народа”.