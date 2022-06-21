«Брать меньше, чем всю Украину, для РФ не имеет смысла» – киевский адвокат

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Новости Украины

Где бы ни остановилась армия РФ на Украине, везде сформируется линия соприкосновения, откуда будет «прилетать». В то же время налицо и тот факт, что российская бюрократия не успевает осваивать территории вслед за наступающей российской армией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила вынужденная покинуть Украину киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Брать меньше, чем всю Украину в принципе бессмысленно, потому что какая разница, где пройдёт линия соприкосновения. Сколько бы ни взяли, всё равно линия соприкосновения где-то пройдёт, и оттуда будет прилетать. Уже прилетает вглубь российской территории, прилетает по Херсону из не взятого Николаева, прилетело по крейсеру «Москва» из не взятой Одессы, буксир недавно затопили из Одессы якобы. Постоянные боевые действия. Брать что-то меньшее, чем всё, просто не имеет смысла», – объяснила Монтян.

«Силы [наступления] довольно малые. Было бы больше, было бы быстрее. Я слышала версию, что не успевает бюрократия осваивать уже занятые территории, что всё очень медленно, даже с введением мобильной связи, телевидения, банковской системы, раздачи денег людям и так далее. То есть, просто не успевают осваивать уже занятые территории», – констатировала адвокат.