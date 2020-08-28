«Брат Миши Ефремова», нахамивший сочинскому гаишнику, был арестован

28.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Переехавший в Сочи москвич Василий Андреев, грубо оскорблявший инспектора ДПС, оказался не мажором с блатными номера, а злостным нарушителем ПДД с 49 тысячами долга.

В отношении хама решается вопрос о привлечении его к уголовной и административной ответственности.

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Недавним хитом рунета стало видео, главным героем которого стал москвич Василий Андреев, который грубо и вызывающе вел себя с остановившим его вежливым сотрудником ДПС.

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В ролике мужчина, которого пользователи уже назвали «брат Миши Ефремова», оскорблял полицейского и настойчиво предлагал, чтобы тот посмотрел на номера его дорогого черного «Мерседеса», намекая, что номера эти «блатные». Поняв, что на инспектора его номера не произвели никакого впечатления, автохам ударил патрульную машину ногой и оскорбил ДПСника, используя формулировки с сексуальным контекстом.

Впоследствии, как выяснилось, мужчина все-таки был арестован и сутки провел под административным арестом. При этом он, по его словам, извинился перед сотрудником в присутствии его коллег и оплатил штрафы в 800 рублей за отказ пройти освидетельствование на предмет трезвости.

«Я поругался с женой, на стрессе, на эмоциях, видимо, что-то нарушил. Меня стал тормозить сотрудник ГАИ, я его не увидел. Потом за мной поехал экипаж ДПС. Я не сразу остановился, наверное. Они мне немного задели автомобиль. Поцарапали немного. Вот что произошло. Номера у меня были помяты. Я думал, что что-то произошло в процессе движения. Они мне помяли бампер и номера», – объяснил свое поведение Андреев.

Отбыв арест, скандалист поспешил покинуть Сочи и вернуться в Москву. Однако, как стало известно, сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной и административной ответственности по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, «Оскорбление представителя власти», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Про Андреева пока известно только то, что он имеет диплом Института кино и телевидения (ГИТР).

«Полстраны ненормальных за рулем, пользуются своими «номерами». В цивилизованном мире только за то, что такие своими полномочиями злоупотребляют, лишили бы прав или применили существенные меры. Когда этот беспредел у нас то кончится?», «Какие у нас лояльные сотрудники оказывается, прям душки, со всеми ли?», прокомментировали инцидент пользователи интернета.