Брат Немцова из Литвы: Русские, сдавайтесь, иначе НАТО уничтожит и РФ, и россиян

Константин Серпилин.  
05.10.2024 22:43
  (Мск) , Вильнюс
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Госизмена, Дзен, Либералы, НАТО, Россия


Если НАТО открыто вступит в боевые действия за Украину, то «и камня на камне не останется от России и её жителей».

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил живущий в ФРГ российский либеральный иноагент-социолог, двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если НАТО открыто вступит в боевые действия за Украину, то «и камня на камне...

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«В интересах России, в интересах народов России – поражение России в войне против Украины. Это вопрос выживания россиян, народов России, он взаимосвязан с этим поражением! Потому что Путин в этой войне не остановится, причём, на Украине он тоже не остановится. Он, безусловно, рано или поздно столкнётся с НАТО, и это будет вооружённый конфликт. А любой вооружённый конфликт России с НАТО не оставит камня на камне от России и от её жителей.

То есть россияне кровно заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла как можно скорее эту войну. Как представители оппозиционно настроенной части российского общества, в том числе в эмиграции, всё,  что мы можем делать – это помочь Украине выиграть эту войну и помочь путинскому режиму с треском эту войну проиграть», – вещал пораженец-иноагент.

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