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Россия распадется на «новые сущности» после того, как «проиграет войну», и там будет установлена демократия, потому что элиты захотят понравиться Западу.

Об этом на конференции «Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы» в Берлине помечтал двоюродный брат покойного Бориса Немцова, беглый писатель-иноагент Игорь Эйдман, передает корреспондент «Политнавигатора».

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При этом он категорически не приемлет понятия Русского мира и Русской цивилизации, а Александра Дугина и Льва Гумилёва называет «нехорошими людьми».

«Проблема установления демократической системы на территории России связана не только с внутренними процессами, но и с внешнеполитическими. Совершенно понятно, что даже в лучшем случае, что даже если демократия будет установлена в России или пост-России, каком-то конгломерате государств, то это будет сделано под влиянием западной цивилизации. Это все равно будет периферийная демократия, периферийная периферия западной цивилизации. У России есть два шанса: быть периферией западной цивилизации или китайской. Я думаю, что российская правящая и культурная элита будет в большей степени мотивирована примкнуть к Западу, чем к Китаю, в силу ряда обстоятельств как культурных, так и прагматических и даже экономических. В этом есть шанс, что новая постпутинская элита постРоссии захочет быть хорошей в глазах Запада, и это ее подтолкнет к созданию демократической системы, чтобы быть своим в западном мире», – заключил Эйдман.

Эйдман однажды прославился тем, что не исключил проникновения российских танков Армата в Германию по трубопроводам всех четырёх ниток «Северных потоков». Кроме того, он продвигал экстремистскую концепцию «желательности проигрыша СССР» гитлеровской Германии.