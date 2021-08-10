«Брать пример с Бандеры». В Киеве озвучили рецепт «перемоги» над Россией

10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо того чтобы остановить войну в Донбассе политико-дипломатическим путём, Украина должна готовиться к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в эфире «4 канала» заявил член праворадикальной партии «Свобода», экс-глава житомирского облсовета Сидор Кизин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не хочет решать вопрос Донбасса, и перекладывает вопрос на Путина. Это капитулянтское заявление, по сути. Представьте себе – идёт война, например, во Франции. Немецкие танки перешли границу, захватили часть территории, где-то остановились. А президент Франции говорит: «Это от Гитлера зависит вопрос прекращения войны». Нет, не от Гитлера, а от тебя – ты должен собрать силы и дать отпор. Другого пути, кроме военного, не бывает. Если мы хотим деоккупировать Донбасс, то необходимо наращивать силы и средства. Третьего не дано. Никто ни на каких переговорах ничего не решит», – сказал он.

По мнению Кизина, Украина, воспользовавшись помощью многочисленных союзников, сможет победить Россию.

«Не надо переоценивать Россию. Украина будет в безопасности только если Россия прекратит своё существование как та тюрьма народов, которой она является. Мы должны работать в этом направлении. Потому что Россия – это не единая нация и страна. Это десятки порабощённых наций, которые ждут своего освобождения точно так же, как ждала этого Украина. Нам надо над этим работать, наращивать силы и средства, и как можно быстрее деоккупировать территорию», – добавил националист.

Он подчеркнул, что при этом Киев должен последовать примеру Степана Бандеры опереться на пятую колонну внутри самой России, объединив разного рода либералов в единое сепаратистское движение.

«У нас очень много союзников во всём мире. Если они будут видеть, что Украина намерена вернуть свои территории, а не просто поговорить, стыдясь назвать войну войной, то мы найдём настоящих союзников. И у России огромное количество природных врагов, и не только за её границами. Ещё больше врагов у империи ла внутри неё. И Украина, как когда-то Степан Бандера создал антибольшевицкий блок народов, который объединил народы бывшего СССР и соцлагеря в борьбе за независимость. А украинское государство до сих пор этого не делает. Хотя ключ к этому Кощею как раз в свободе и освобождении порабощённых народов России, и Украина может в этом помочь», – резюмировал Кизин.