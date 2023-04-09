«Брать пример с Парижа» – киевский миллионер гонит украинцев на протесты

Украинцы должны брать пример с французов, выходить на улицы и устраивать массовые беспорядки, требуя от обнаглевшего руководства соблюдения Конституции.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил уехавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине надо мечтать о том, чтобы быть как на улицах Парижа. Чтобы бегали свободные граждане Франции, иногда их поливали водой. Чтобы они могли массово собраться, и протестовать против пенсионной реформы.

А давай вспомним, украинцы собрались бастовать против пенсионной реформы? Нищие не бастуют. А граждане России поднялись против пенсионной реформы? Русские не бастуют. Белорусы поднялись против пенсионной реформы? Нет. Потому что на улицах этих постсоветских стран произошла зачистка свободы.

А француз выходит. Да, спалил кафе. Француз будет бастовать, пока не успокоится, пока не заставит правительство пойти ему на уступки…

Дай бог нам ещё дожить до того, чтобы вести себя как французы, защищая свои конституционные права. Потому что мы очень хорошо собираемся на площадях «геть» кого-нибудь. А попробуй выведи людей за свои права», – сказал Балашов.