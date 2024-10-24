Брат Севастополя Сухоруков рассказал, что он испытывает при посещении этого святого места

Народный артист России Виктор Сухоруков, произнесший в культовом фильме «Брат» пророческую фразу «Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите», испытывает в Севастополе те же чувства, что при посещении Иерусалима.

В этом он признался в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Севастополь – это алтарь. Я уже однажды признался, что по моим личным ощущениям это не город, а некое пространство. Здесь приземлялись летающие тарелки и оставили после себя не отработанное топливо, а какую-то загадку, задачу. Это, конечно, образ. Но у Севастополя есть своё лицо, свой дух, своя правда. Кто разглядит, почувствует, будет этим гордиться и дорожить. А кто проживает здесь, наверное, не замечает этого. И это тоже неплохо. Лишь бы не предать, не опозорить и не загрязнить», – отметил артист.

По его словам, Севастополь – уникальный город, второго такого в мире нет. Но схожие ощущения артист испытал при посещении Иерусалима.

«Открою маленький секрет: когда я в Херсонес приехал первый раз, там стоял только храм, на месте, где крестился Владимир. И всё, и раскопки амфитеатра. И я вдруг подумал: а земля-то какая странная. Она меня испугала. Я почему-то подумал про себя: что со мной происходит? Что за дыхание во мне, что за чувства? И я вспомнил, что то же самое со мной происходило, когда впервые приехал в Иерусалим в Израиле. Хотите верьте, хотите нет, но физиологическое чувство у меня было, как в Иерусалиме, когда мы шли по местам Иисуса Христа. Это ощущение, эту вибрацию я испытал в Херсонесе», – подчеркнул Сухоруков и добавил, что весь Крым – это земля прогулки для богов.