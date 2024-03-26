«Если это гуманитарная интервенция, то что тогда преступление?» – брат убитого НАТО ребенка

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Зоран Кнежевич, брат 13-летнего Мирослава, погибшего в 1999-ом году при бомбардировке НАТО черногорского села Мурино отреагировал на слова албанского вице-премьера Черногории Ника Джелошая о том, что Альянс провел всего лишь гуманитарную интервенцию.

Свое обращение к Джелошаю Кнежевич опубликовал на портале Borba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брата убитого подростка задело выступление албанского вице-премьера Черногории, лидера «Албанской альтернативы» Ника Джелошая, в котором тот заявил по случаю 25-й годовщины начала бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии, что произошла «гуманитарная военная интервенция», которая остановила «преступную политику» Слободана Милошевича. Черногория на тот момент была частью Союзной Югославии.

В ответ Кнежевич попросил вице-премьера Джелошая объяснить ему, что является преступлением, если бомбардировка Мурино, в котором не было военных целей, среди бела дня является всего лишь «гуманитарной интервенцией».

«Если бомбы, навсегда разрушившие средь бела дня три невинных детства, были гуманитарной интервенцией, то что же такое преступление, господин Джелошай? Если гуманитарная интервенция заключается в том, что никто из чиновников НАТО не хочет признать ответственность, выразить раскаяние и принести извинения, то что же такое преступление, господин Джелошай? Если тот факт, что государство Черногория приостановило на два с половиной десятилетия право на юридическую защиту семей погибших и раненых в результате бомбардировки Мурино, является гуманитарной интервенцией, то что же такое преступление, господин Джелошай? Если все это – гуманитарная интервенция, если гуманитарная интервенция – это убийство села под названием Мурино, название которого и невинные жертвы вы даже не упоминаете, то что означает слово «преступление», господин Джелошай?», – написал Зоран Кнежевич.

Село Мурино муниципалитета Плав в Черногории подверглось бомбардировке 30 апреля 1999 года из-за стратегического моста через реку Лим, находившегося в центре этого населенного пункта. По нему попали не менее десяти ракет, погибли шесть жителей деревни, в том числе трое детей.

Убитой Юлии Брударь было всего 10 лет, Оливере Максимович – 11, Мирославу Кнежевичу – 13, Вукичу Вулетичу – 46, Милке Кочанович – 69 и Манойло Коматину – 72.

Мост, который был символом села, местом сбора молодежи, был уничтожен.