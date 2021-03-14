«Братцы-живодеры, за что же вы меня?». Что грозит одесситке за поджог пенсионного фонда…

14.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В начале 90-х, когда Украина предпринимала первые рахитные шаги в независимости — наследие СССР уже распродавала, но русских еще не жгла — в одесской обладминистрации случился казус. Первые «демократы» в малиновых пиджаках там уже засели, а дух Компартии еще не выветрился. И люди эту ситуацию активно не признавали, как плохое арт-хаусное кино.

И как-то один коммунист, дед старой закалки, пришел да и поразбивал в облгосе окна — ну, где успел и куда дотянулся. И камни с собой принес. За неимением патронов. Когда же под белы рученьки его приняли менты и поинтересовались «Зачем?», хитрый дед ответил: «Да я тут работал, тут чисто было, а теперь голуби все окна загадили — я метил по голубям». И те, еще старые менты (тоже еще «с не выветренным духом») деда отпустили, даже штрафовать не стали. Может, из-за возраста. Если что, то птицы тоже не пострадали.

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А вот судьба задержанной на днях в Одессе женщины, которая подожгла Главное управление пенсионного фонда Украины в Одесской области, неизвестна. Известно лишь, что в ее отношении возбуждено уголовное дело. по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. А это, ни много ни мало, а лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Сразу обозначу, что никто в процессе этой криминальной драмы не пострадал. А дело, по версии местного управления полиции, было так. Женщина облила двери пенсионного фонда зажигательной смесью (бутылку от которой у нее изъяли) и подпалила. Двери загорелись, однако пожарные потушили их практически моментально. Полицейским же женщина пояснила, что это была акция против грозящей ей в будущем мизерной пенсии. Кстати, сейчас поджигательнице 54 года, так что пока она достигнет пенсионного возраста, пенсию, скорее всего, и вовсе отменят. Ибо как раз реформы по умерщвлению народа внедряются на Украине такими темпами, что и стахановцам не снилось.

Такой вот акт отчаяния. И пенсии после него, понятное дело, не повысятся, и в офисе президента бровью не поведут. Жаль только, что женщину действительно могут упечь в тюрьму на несколько лет, без всякого снисхождения, ведь «Слава Украине!» во время поджога она не кричала. В отличие от убийц, которые готовили коктейли Молотова и жгли ими одесситов 2 мая 2014 года на глазах у тех же ментов. И до сих пор на свободе, что, впрочем, тоже понятно.

К подобным мерам — как поджог пенсионного фонда — прибегают люди, которым, как правило, уже нечего терять. А это, на заметку ЗеКоманде, 90% населения Украины. Что касается минимальных пенсий, как за выслугу лет, так и по возрасту, то они не достигают и двух тысяч гривен. Зато суммы в платежках за газ, свет и отопление в зимние месяцы превышают эту подачку в два-три раза — и это еще не предел.

То есть народ мыкается даже без надежды, что на их веку рост тарифов прекратится. Доживает в коммунальном аду с космическими задолженностями или отключенными коммуникациями. К тому же находится под постоянным прессингом со стороны Верховной Рады, где грозятся то квартиры за коммунальные долги отбирать, то вводить за них же драконовскую пеню — видать, просто еще не могут определиться, как бы эти законы выписать, чтобы умертвить сразу побольше людей…

Вот у поджигательницы крышу и сорвало. И похоже, что подобных актов протеста будет становиться все больше и больше. На очереди горгазы и водоканалы, собесы, отнимающие субсидии, и прочие живодерни. Тем более что санкционированные митинги протеста против тарифного геноцида либо дискредитируются и маргинализируются, когда на них подтягиваются нерукопожатные националисты, либо тут же причисляются к измене родине. Подыхайте молча…

Только не все согласны. И не всем при виде постоянно кривляющегося клоуна во главе страны на фоне массового мора смешно. Лично мне, глядя на такое, вспоминается концовка сериала «Бригада»: взять фотку с кровавой надписью «Жри, тварь» — и в глотку!