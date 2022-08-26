«Браток» из Совбеза Украины: Мозг и русские – это две разные субстанции

Новости Украины

Бывший луганский «браток» в 90-е годы, а ныне секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов выразил возмущение тем, что представители ООН считают ответственными за кризис вокруг Запорожской АЭС не только Москву, но и Киев.

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«Я могу сказать, когда российские террористы захватили ЗАЭС, то мировая общественность должна была на это реагировать. А вместо этого мы сегодня слышали заявление одной женщины с ООН, которая прибывает сегодня в Днепропетровск, что ответственность за то, что происходит на Украине, несут два государства – Россия и Украина. Удивительные такие заявления с таких уважаемых международных организаций происходят», – возмутился Данилов в эфире ток-шоу «Говорить великий Львов».

При этом на фоне обстрелов территории станции, которые продолжает украинская армия, чиновник цинично обвинил РФ в возможной аварии.

«Те люди, которые там есть – террористы – вообще не соображают в атомной энергетике ничего. Я себе слабо представляю, какие могут быть последствия их так называемого управления этой станции. То, что там ситуация может выйти из-под контроля, понимают все люди, у которых есть мозги и понимают про, что идёт разговор. К сожалению, мозг и русские – это две разные субстанции. Мы очень волнуемся, чтобы там не произошло того, что у нас, в своё время, произошло в 1986-м году в Чернобыле», – закончил поток словоблудия Данилов.