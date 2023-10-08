«Братская» Черногория присоединилась к антисербским репрессиям косовских сепаратистов

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Черногорская полиция арестовала 48-летнего серба по запросу Приштины по «подозрению в совершении преступлений против гражданского населения Косово».

Это уже третий арестованный в Черногории серб, которому грозит экстрадиция в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подгорица присоединилась к репрессивной антисербской кампании Приштины, которая в последние месяцы арестовывает в Косово сербов – ветеранов Югославской Народной Армии (JНА) и МВД Югославии. «Вина» всех этих людей, на самом деле, заключается в том, что они активно, с оружием в руках противостояли вооруженным бандам албанских сепаратистов в конце 90-х городов прошлого века.

При этом десятилетиями у албанских властей Косово не было никаких претензий к этим людям, вплоть до того, как «премьер-министр» края Альбин Курти не начал зачистку северных сербских анклавов.

В частности, по запросу Косово на днях был арестован 48-летний серб, которого обвиняют в «военных преступлениях против гражданского населения, совершенных в 1999 году». То есть речь идет об очередном ветеране силовых структур Югославии, принимавшем участие в контртеррористической операции Белграда против албанских боевиков.

Этот человек стал третьим черногорским сербом, арестованным властями страны по запросу Косово. И всем троим грозит экстрадиция в управляемый сепаратистами при поддержке НАТО край.

В своем комментарии телеканалу «АДРИА» председатель Содружества боевых ветеранов Черногории с 1990 года Радан Николич (на фото) отметил, что албанские сепаратисты Косово используют ранее опробованный хорватский способ преследования югославских силовиков.

По его словам, прокурор из Хорватии Младен Баич разработал и внедрил стратегию ареста сербов на основании сфабрикованных ордеров, и теперь власти Приштины применяют ту же модель. Цель ее состоит в том, чтобы представители сербского народа, защищавшие свою родину от албанских террористов и их покровителей из НАТО, подверглись преследованиям и предстали перед судом.

«Это – катастрофа, которая приведет к новым конфликтам, и если так будет продолжаться, у нас будет война, которая, к сожалению, произошла в эти дни в Косово… Необходимо занять твердую позицию и пригласить государственную прокуратуру Черногории в Скупщину Черногории, заслушать ее в комитетах, чтобы предостеречь от судебных исков и защитить людей от судебных процессов и преследований только потому, что они были солдатами ЮНА или Войска Сербии», – призвал Николич.

При этом премьер-министр Черногории, этнический албанец Дритан Абазович требует от Сербии выдать Косово всех участников похода в Баньску, состоявшегося 24 сентября.