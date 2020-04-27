Братская помощь: Белград направит в Республику Сербскую дефицитное сырьё для борьбы с коронавирусом
Правительство Сербии одобрило поставку в сербский энтитет Боснии и Герцеговины крупной партии гипохлорида натрия для изготовления моющих и дезинфицирующих средств.
Об этом сообщил телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ожидается, что в ближайшее время в Республику Сербскую из Сербии будет поставлено 50 тысяч литров гипохлорида натрия.
«Поскольку Сербия запретила экспорт этого сырья из-за эпидемии коронавируса, Республиканский штаб по чрезвычайным ситуациям через представительство Республики Сербской в Сербии предпринял действия, направленные на осуществление его поставки», – говорится в сообщении Министерства экономики и предпринимательства Республики Сербской.
По информации телеканала РТРС организация поставки необходимого сырья стала второй совместно реализованной инициативой Министерства экономики и предпринимательства Республики Сербской и Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской.
Ранее оба ведомства выступили с инициативой начать производство дезинфицирующих средств для внутреннего рынка и наладили контакт с компаниями, которые переориентировались на производство 70% медицинского спирта.
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