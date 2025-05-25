«Братские могилы и пытки гражданских» – ветеран СВО о зверствах укронацистов из ВСУ

Максим Столяров.  
25.05.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 865
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Некоторые подразделения ВСУ устраивали пытки и массовые казни мирного населения Донбасса, называя их «сепарами».

Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые подразделения ВСУ устраивали пытки и массовые казни мирного населения Донбасса, называя их «сепарами»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уровень насилия никогда не объясняется просто наличием оружия. Он в том числе объясняется жестокостью врага. Что ты видел такого, что никогда не простишь, не забудешь или ничего такого ты не видел?», – спросил ведущий.

«Я видел достаточно, чтобы понять, что с той стороны люди абсолютно обезумели.

Я видел братские могилы, это 30-40 человек. И видел женские братские могилы. Это южный участок фронта. Они «отрабатывали по сепарам». Они их собирали и после пыток уничтожали.

Сепары – это донецкие девчонки и пацаны. Там все были мирные», – сказал Николаев.

«Я не говорю, что это делали абсолютно все наши противники, но там были группы, которые этим занимались», – подчеркнул ветеран.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить