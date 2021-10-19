«Братства все меньше». Примаков фактически признал, что РФ теряет Среднюю Азию

19.10.2021 11:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Россия теряет экономическое влияние в Средней Азии, а вместе с ним гуманитарное и политическое.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отвечая на вопрос, с чем связано последнее обострение межнациональных отношений в бывшей советской Средней Азии.

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«Наше экономическое влияние на Среднюю Азию снижается. Туда идут Китай и Турция. Людям интереснее торговать с ними, отдыхать у них. Там, где мы теряем экономическое влияние, там же теряем и политическое, и гуманитарное», – сказал Примаков.

При этом он не считает, что в среднеазиатских странах случился всплеск национализма и русофобии.

«Всплеск был в 90-е годы. А сейчас – интернет, соцсети. И о том, что мальчишку избивали в Киргизии за то, что он русский и православный, мы узнаем почти в реальном времени. Второй момент – мы сами теперь реагируем на русофобию болезненнее. Наше национальное самосознание стало ярче. Мы уже смотрим на эту историю не как на драку детей из-за жвачки, а как на национальное унижение. И, объективно, есть рост таких преступлений», – отметил собеседник издания.

«Советский Союз умер 30 лет назад. И тело этого великого государства все эти годы остывало. Ностальгии о братстве и единстве все меньше и меньше. Отношение старого поколения к России не изменилось, но молодежь видит нашу страну как территорию, где можно зарабатывать, торговать и учиться. А эмоциональная привязанность ушла. И внутри России идет обсуждение: «Мы по-прежнему братские народы или все в прошлом»? Но когда мы пытаемся напоминать об общем прошлом, нас обвиняют в том, что мы «цепляемся за историческую память». Мы не цепляемся, мы просто ее храним», – говорит глава Россотрудничества.

«Но все равно вот-вот настанет момент, когда для школьников из бывших республик СССР Великая Отечественная будет иметь то же значение, что и война 1812 года. Уже некоторые политики там говорят: «Великая Отечественная – война не наша, кровавый режим заставил». Говорить, что в отношениях России и бывших республик происходит какой-то поворот, – дикая банальность. Но в реальности он происходит», – добавил российский чиновник.

«Хотелось бы братства, но его все меньше», – резюмировал Примаков.