Братушки просыпаются? Болгары поднялись против антироссийской цензуры и санкций

Игорь Перминов.  
12.02.2023 13:57
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Россия


В Брюсселе заседает Европейский совет, однако полного единодушия среди участников нет.

В частности, болгарский президент Румен Радев заявил буквально следующее:

В Брюсселе заседает Европейский совет, однако полного единодушия среди участников нет. В частности, болгарский...

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«Мы учитываем все возможные области, где введение санкций может произойти, но там, где находятся под угрозой наши интересы, особенно в области ядерной энергетики, мы очень осторожны и следим за ситуацией.

…Болгария не может принять европейские санкции против России в области ядерной энергетики, потому что это напрямую повлияет на нашу энергетику. Если это произойдет, наша страна наложит вето».

В том, что касается военной поддержки Украины, у болгарского президента тоже мнение неоднозначное.

«Служебное правительство выполнило решение Народного собрания направить вооружение из резервов болгарской армии. Надеюсь, что новое правительство проявит разум и в будущем этого не допустит», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Болгария продолжит помогать Украине и украинским беженцам, но пришло время наметить меры по прекращению конфликта.

«Я все реже слышу призывы к миру, а только к победе без каких-либо определений, что значит победа», – добавил глава государства.

Тем временем в Софии прошли массовые протесты против запрета, наложенного ЕС на трансляцию еще четырех российских телеканалов. Речь идет о Первом канале, России 1, НТВ Мир и Рен ТВ. Организаторы акции заявили, что закрытие российских телеканалов является грубым ущемлением прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Болгария и Хартией об основных правах Европейского союза.

Демонстранты пришли на протест с лозунгами: «Нет цензуре! Нет грубому ущемлению прав граждан! Нет наглому произволу европейских чиновников! Нет информационному террору!»

Было объявлено, что начинается сбор подписей в поддержку восстановления вещания российских телеканалов.

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